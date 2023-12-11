Раскрыты простые способы избавиться от моли в квартире

Избавиться от моли в квартире поможет устранение привлекательных для насекомого условий — сырости и волокон с кератином. Этот и другие простые способы спасти жилье от вредителей раскрыли эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты советуют убрать из шкафов грязную одежду — пот и грязь привлекают насекомое. Кроме того, вещи после стирки нужно хорошо просушить, прежде чем складывать куда-либо. Полезными также будут натуральные средства — моль отпугнут мята, розмарин, гвоздика, кедр и лаванда.