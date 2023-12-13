Как наказать кошку, если она себя плохо ведет: эффективные стратегии, которые работают

Наказание кошки, чтобы исправить вредное поведение - одна из самых сложных и неприятных задач. Само слово "наказание", имеет негативный оттенок, поскольку многие люди ассоциируют его с насилием или жестоким обращением. Но как раз ничего подобного допускать ни в коем случае не следует. Проявление агрессии - это бесполезно.

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Когда мы говорим о наказании, о правильном наказании, мы имеем в виду больше воспитание. То есть нужно дать понять кошке, что определенное поведение (кусание, царапание и т.д) вы не потерпите. И для достижения этой цели лучшая стратегия - не причинять кошке вреда, а, скорее, временно лишать ее того, что она любит.

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Существует достаточно распространенное мнение, что кошки, в отличие от собак, неспособны понимать наказания. Это не совсем так, поскольку кошки действительно чувствительны как к положительному, так и к отрицательному подкреплению, только не так сильно, как собаки. В целом, собака обычно гораздо охотнее угождает своему хозяину, чем кошка, что делает наказание более эффективным; однако это не значит, что кошки не могут понять, что "хорошо", а что "плохо", просто нужно набраться терпения.

По возможности негативное поведение кошки лучше предотвратить изначально.

Например, если вы не хотите, чтобы кошка забиралась на одно растение, поменяйте его местами или замените другим. Чтобы она не спала на кровати, закройте дверь в комнату. Чтобы она не кусала провода, вставьте их в пластиковый желоб.

Конечно, это не всегда будет практично, в любом случае, профилактика - это первое, о чем вам следует подумать в подобных ситуациях.

Наказание лучше действует на котят, чем на взрослых кошек.

Чем моложе кошка, тем более формируемым считается ее поведение и тем легче она принимает коррекцию. Взрослые кошки обычно более вспыльчивы, поэтому они могут быть более упрямыми и потребуют от вас большего терпения и понимания.

В случае пожилых кошек следует иметь в виду, что во многих случаях их неадекватное поведение (например, мочеиспускание за пределами туалетного лотка) может быть вызвано проблемами со здоровьем. Таким образом, важно убедиться, что животное в хорошем состоянии, прежде чем наказывать его за то, чего он, возможно, не может избежать.

И один пункт: независимо от возраста кошки, вам нужно убедиться, что у нее удовлетворены все ее основные потребности, прежде чем ругать ее за что-либо. Если, например, у нее уже несколько дней грязный туалетный лоток, или если он расположен в неудобном месте, для нее будет нормальным справлять нужду, обходя его стороной.

Кошка - это не собака.

Собаки и кошки - самые популярные домашние животные, но это их единственное сходство. Что касается их поведения и отношения, это совершенно разные животные.

Конечно, ни с одним животным нельзя злоупотреблять средством наказания, тем более без необходимости. Но в случае с кошками желательно применять его еще более осторожно, так как ваш пушистик в конечном итоге может начать относиться к вам негативно, как к врагу, который причиняет ему вред. Если вы дойдете до этого момента, возвращение к нормальной жизни не невозможно, но это потребует долгого времени и работы.

В то время как для своей собаки вы незаменимый жизненный ориентир, для своей кошки вы скорее человек, с которым она живет и которого она ценит в большей или меньшей степени.

Три вещи, которые никогда не следует делать

1. Кричать на нее. Вам удастся только напугать вашу кошку, создать атмосферу недоверия и разорвать существующую между вами связь.

2. Бить или бросать в нее предметы. Ваша кошка ни в коем случае не поймет, что вы ее бьете, потому что она сделала что-то не так, а скорее воспримет это просто и понятно - как агрессию.

3. Спешить. Исправление плохого поведения вашей кошки требует, прежде всего, заботы и терпения. Ни одна кошка с первого взгляда не поймет, чего вы от нее хотите в подобных ситуациях, поэтому, если вы ожидаете немедленных результатов, вы только заставите себя нервничать и навредите процессу обучения.

Исправление плохого поведения требует действовать властно, но не агрессивно. Плохое обращение с кошкой неэтично и бесполезно. Всегда относитесь к ней с уважением.

Как наказать кошку, если она плохо себя ведет: три стратегии, которые работают

1. Лишите ее своей компании.

Кошки обычно любят, когда их сопровождают хозяева. Ваша кошка может не всегда нуждаться в вашем внимании, но она наверняка любит быть рядом с вами и предпочитает не проводить слишком много времени в одиночестве. По этой причине лишение ее вашей компании - очень полезный и эффективный метод наказания, когда она делает что-то не так:

Сразу после того, как она сделает что-то, чего не должна, возьмите ее и отведите в комнату, где она сможет безопасно побыть несколько минут. Цель состоит в том, чтобы на некоторое время оставить ее в покое, но при этом она не сможет причинить себе вреда или сломать что-либо.

Оставьте ее в покое на 5-10 минут. Не обращайте на нее внимания и не открывайте ей дверь раньше времени.

Когда время пройдет, выпустите ее, но не обращайте на нее внимания. Дайте пройти еще 5 или 10 минут.

Если кошка вновь ведет себя плохо, повторите наказание, при этом увеличив на 5 минут срок содержания ее "под стражей".

Ваша кошка, скорее всего, будет мяукать, требуя вашего внимания, но вы должны стоять на своем. В конце концов она поймет ситуацию, но это, несомненно, займет некоторое время. Прежде всего, важно набраться терпения.

Лишение кошки вашей компании - очень эффективный и совершенно «мирный» способ наказать ее, когда она делает что-то не так. В любом случае, скорее всего, вам придется сделать это несколько раз, пока она не поймет ситуацию.

2. Какое-то время не обращайте на нее внимания и не балуйте.

Кошкам не только нравится проводить время со своими хозяевами, но и вообще нравится получать всевозможное внимание. Поэтому отличный способ ужесточить лишение общения - это добавить, как мы уже упоминали, временное лишение внимания.

Это должен быть не основной метод наказания, а способ усилить предыдущий: когда кошка выйдет из комнаты, в которой вы ее заперли, некоторое время игнорируйте ее. Увеличивайте время, пока не убедитесь, что кошка всё поняла.

3. Используйте положительное подкрепление.

По возможности старайтесь перенаправить внимание кошки на правильное или желательное поведение, и, если повезет, ее даже не нужно будет наказывать.

Например, если вы хотите помешать ей царапать мебель, щедро наградите ее не только лаской, но и одним из ее самых вкусных лакомств, когда увидите, что она использует когтеточку. Если вы не хотите, чтобы она забиралась на диван, поощряйте ее, когда вместо этого она ложится на свою кроватку.

Чтобы положительное подкрепление сработало, необходимо, чтобы вы были внимательны и поощряли кошку всякий раз, когда делаете то, что хотите, без исключений. Только так возникнет связь между действием и положительным стимулом.

4. Важность непосредственности (как для кошек, так и для собак).

Очень важно подчеркнуть один момент: наказания и исправления должны быть мгновенными, иначе они не сработают.

Случается, что хозяева стремятся очеловечить своих питомцев, и видят в них поведение и отношение, которые являются исключительно человеческими, например, в данном случае чувство вины или сожаления.

Это ошибка: ни собаки, ни кошки не могут чувствовать вину, и если после "происшествия" прошло всего несколько минут, наказания они не поймут.

Животные неспособны испытывать чувство вины или сожаления, как бы многим людям ни казалось, что они видят в них эти эмоции. Их память не похожа на нашу. Если вы не накажете свою кошку или собаку сразу после того, как они сделали что-то не так, это ни к чему не приведет.