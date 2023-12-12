Ученые рассказали о связи окраса кошки с ее характером

Ученые выяснили, что окрас кошки может влиять на ее характер. Так, наблюдение ученых из Калифорнийского университета за кошками разных цветов и изучение их поведенческих особенностей показало, что самыми спокойными кошками являются обладатели белой «шубки». Правда, вместе с тем белые кошки оказались самыми отстраненными от человека.