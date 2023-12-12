Ученые рассказали о связи окраса кошки с ее характером
Ученые выяснили, что окрас кошки может влиять на ее характер. Так, наблюдение ученых из Калифорнийского университета за кошками разных цветов и изучение их поведенческих особенностей показало, что самыми спокойными кошками являются обладатели белой «шубки». Правда, вместе с тем белые кошки оказались самыми отстраненными от человека.
Рыжих кошек признали самыми дружелюбными. Но согласно статистике, обладателями такого окраса чаще становятся коты, нежели кошки.
Двухцветные коты и кошки тоже оказались дружелюбными. Трехцветных кошек признали самыми замкнутыми, а нетерпеливыми – кошек с черепаховым окрасом.
Особых черт характера не смогли выявить только у черных кошек.