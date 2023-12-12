'Елка на кухне — к повышению зарплаты": эксперт дал советы, как правильно поставить новогоднее дерево
Конечно, достичь успеха в любом деле можно только с учетом большого труда и терпения, однако эзотерики спешат поспорить — привлечь удачу можно уже в эти праздники, главное, знать, как это правильно сделать. Наш эксперт, эзотерик Сергей Степанов, подскажет, как расположить новогоднюю елку, чтобы в будущем году пожинать материальные и романтические плоды.
К деньгам
Если ваш интерес лежит в материальной плоскости, стоит рассмотреть размещение новогоднего дерева в юго-восточной части дома. По крайне мере, в этом уверен наш специалист:
«Внезапная крупная сумма, прибавка к зарплате, наследство — вполне реально привлечь большие деньги, если локация вашей елки будет в южной стороне дома, но можно подвинуть ее чуть на восток».
Главное, не ставьте главный новогодний атрибут близко к дверям ванной комнаты, а вот кухня — отличный вариант.
К большой любви
Тем, кто стремится в новом году построить отношения или создать семью, можно поэкспериментировать и поставить дерево в юго-западной части дома. Сергей: «Юго-западный сектор собирает спокойные энергии, это как раз то, что нужно для привлечения в вашу жизнь комфортных отношений». Для большего эффекта украсьте дерево красными лентами, тем более Дракон просто обожает этот цвет. Эксперт советует также дополнить елочный декор голубями и цветами.
Детская елка
Девушкам, которые стремятся к материнству, Степанов рекомендует обратить внимание на западную часть дома. Хорошо, если в этой стороне расположена гостиная или спальня. Ни в коем случае не ставьте дерево в коридоре, и вот почему: «В коридоре и, в принципе, в холле не задерживаются никакие энергии, это проходные помещения. Я бы рекомендовал установить ель в спальне или в той комнате, где вы больше отдыхаете», — говорит Сергей. Украсьте ее персонажами детских сказок или подберите симпатичные, милые игрушки, которые бы понравились детям, так вы создадите необходимую ауру, которая будет способствовать скорейшему пополнению в семье.
Для успеха в карьере
Карьеристы могут смело размещать елку в северной части дома. Сергей: «Если рассчитываете на повышение или хотите получить выгодное предложение по работе, определите, где в вашем доме северная сторона и поставьте дерево именно там. Смотрите, чтобы оно не находилось в углу, это своеобразный энергетический тупик». Кстати, украшения в виде лотоса или птицы-феникса считаются мощными талисманами для амбициозных людей.