Конечно, достичь успеха в любом деле можно только с учетом большого труда и терпения, однако эзотерики спешат поспорить — привлечь удачу можно уже в эти праздники, главное, знать, как это правильно сделать. Наш эксперт, эзотерик Сергей Степанов, подскажет, как расположить новогоднюю елку, чтобы в будущем году пожинать материальные и романтические плоды.

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К деньгам

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Если ваш интерес лежит в материальной плоскости, стоит рассмотреть размещение новогоднего дерева в юго-восточной части дома. По крайне мере, в этом уверен наш специалист:

«Внезапная крупная сумма, прибавка к зарплате, наследство — вполне реально привлечь большие деньги, если локация вашей елки будет в южной стороне дома, но можно подвинуть ее чуть на восток».

Главное, не ставьте главный новогодний атрибут близко к дверям ванной комнаты, а вот кухня — отличный вариант.

К большой любви

Тем, кто стремится в новом году построить отношения или создать семью, можно поэкспериментировать и поставить дерево в юго-западной части дома. Сергей: «Юго-западный сектор собирает спокойные энергии, это как раз то, что нужно для привлечения в вашу жизнь комфортных отношений». Для большего эффекта украсьте дерево красными лентами, тем более Дракон просто обожает этот цвет. Эксперт советует также дополнить елочный декор голубями и цветами.

Детская елка

Девушкам, которые стремятся к материнству, Степанов рекомендует обратить внимание на западную часть дома. Хорошо, если в этой стороне расположена гостиная или спальня. Ни в коем случае не ставьте дерево в коридоре, и вот почему: «В коридоре и, в принципе, в холле не задерживаются никакие энергии, это проходные помещения. Я бы рекомендовал установить ель в спальне или в той комнате, где вы больше отдыхаете», — говорит Сергей. Украсьте ее персонажами детских сказок или подберите симпатичные, милые игрушки, которые бы понравились детям, так вы создадите необходимую ауру, которая будет способствовать скорейшему пополнению в семье.

Для успеха в карьере