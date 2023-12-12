Стоит ли затевать ремонт перед Новым годом? Плюсы и минусы ремонта в зимние праздники

Предпраздничная суета, холода и другие факторы часто останавливают людей от ремонта перед Новым годом. Как решиться на обновление своего дома или квартиры перед главным праздником года? И стоит ли это делать? Спросили эксперта строительного контроля, технадзора в малоэтажном строительстве и ремонте Романа Арестова.

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Начнем с преимуществ

Удобное время

Как правило, перед Новым годом кто-то берет отпуск. В таком случае времени на ремонт появляется больше. А это важно! Согласитесь, сложно продумывать логистику и координацию работ ремонтной бригады в свое рабочее время.

Скидки и акции

На предновогоднем ремонте можно хорошо сэкономить. В этот период многие строительные и отделочные компании предлагают скидки и акции. Строительные магазины также устраивают распродажи как чистовых, а часто и — черновых материалов.

Выполненные сроки

Зимой работников по ремонту обычно становится больше. А все из-за того, что строительство на открытом воздухе приостанавливается, и многие переквалифицируются в отделочников. А поскольку подарки и застолье ждут все, то есть вероятность, что Ваше жилье отремонтируют в срок. Конечно же, при правильном подходе — никаких авансов и предоплат.

Избавление от хлама

Помимо того, что в преддверии праздников Вы обновите свой интерьер, создадите уют и комфорт в доме, у Вас появится шанс начать новый год без лишних вещей. Так Вы освежите свое пространство.

О минусах предновогоднего ремонта

Все те же цены

К сожалению, есть специалисты и компании, которые перед Новым годом увеличивают стоимость своих услуг. Тут придется раскошелиться. И несмотря на праздничные акции, некоторые материалы могут подорожать из-за сезонных факторов. Но не забываем про плюсы! Ищем и находим скидки, торгуемся и экономим. Однако не переборщите, хороший специалист знает цену своей работы.

Небольшой выбор квалифицированных рабочих

Спрос на профессионалов всегда был высоким. В любое время года. Особенно, что касается отделки. Зимой, как уже упоминал эксперт, рабочих появляется больше, но именно квалифицированных надо постараться найти. Для сложного ремонта подрядчика стоит искать тщательнее.

Неблагоприятные погодные условия

Зимы бывают разные. Морозы, снегопады и гололед усложняют доставку материалов. Непогода может также временно ограничить доступ к фасаду здания и приостановить работу наружных отделочных работников.

Мало света

Ремонт может затянуться из-за короткого дня и недостатка естественного света. К тому же, не исключено, что по этой причине не пострадает качество ремонта.

Ограниченный доступ к услугам

Предновогоднее время отличается короткими рабочими днями, а потом и праздничными выходными. Получить сервисные услуги, которые могут понадобиться во время ремонта, будет проблематично.

Вывод такой: делать или нет ремонт перед Новым годом, зависит от Ваших личных предпочтений. Взвесьте все «за» и «против», посоветуйтесь со специалистами. И только потом принимайте взвешенное решение.