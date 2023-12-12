Как убрать следы от тонального средства с куртки: видео
Тональные кремы и другие декоративные косметические средства могут оставлять стойкие следы на одежде. Особенно часто страдают от этого верхние вещи – куртки, плащи, пиджаки. Удалить пятна от тональника с ткани бывает непросто.
Нанесите на пятно небольшое количество мицеллярной воды. Аккуратно промокните загрязненный участок чистой влажной губкой или тканью. Повторите эту процедуру несколько раз, пока пятно не исчезнет.
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