Как убрать следы от тонального средства с куртки: видео

Тональные кремы и другие декоративные косметические средства могут оставлять стойкие следы на одежде. Особенно часто страдают от этого верхние вещи – куртки, плащи, пиджаки. Удалить пятна от тональника с ткани бывает непросто.

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Нанесите на пятно небольшое количество мицеллярной воды. Аккуратно промокните загрязненный участок чистой влажной губкой или тканью. Повторите эту процедуру несколько раз, пока пятно не исчезнет.

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