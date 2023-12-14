Главные тренды — 2024: как украсить новогоднюю елку в год Зеленого Дракона

2024 год пройдет под знаком Зеленого Дракона по восточному календарю. Каждый человек задается вопросом, как украсить елку так, чтобы она отразила энергию и символику этого периода. Несколько интересных трендов, которые помогут создать уникальное новогоднее украшение и заручиться благосклонностью хозяина года, — в материале «Вечерней Москвы».

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Какую елку выбрать

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Покровитель года Зеленый Дракон любит все натуральное, поэтому стоит отдать предпочтение живому дереву или дереву в горшке. Если такой возможности нет, можно просто дополнительно к искусственной елке расставить по дому еловые ветки в вазах: они порадуют волшебное животное и наполнят дом чудесным ароматом.

Какие цвета использовать при декорировании елки

Для украшения праздничного дерева и жилища подойдут все оттенки и вариации золотого и красного. Хорошим выбором станет оранжевый, напоминающий огонь. Уважить Дракона помогут также любые зеленые оттенки — от мятного до изумруда.

Какими игрушками украшать елку в 2024 году

Лучшим выбором станут игрушки из дерева: например, изображающие драконов и других животных. Также можно нарядить дерево настоящими шишками, орехами, желудями, сушеными дольками апельсинов, ягодами или даже грибами. Природный декор вешают как есть или немного украшают золотой или серебряной краской, посыпают блестками.

Дракон любит роскошь и буйство красок, поэтому на декор можно не скупиться. Елка должна по-настоящему сиять. Для блистательного облика дерева подойдут бусы, гирлянды, мишура, дождь. Под елку нужно усадить фигурку дракона или мягкую игрушку в виде этого мифического существа.

В каком стиле украсить елку

Декораторы предлагают украсить новогоднее дерево в соответствии со стилем интерьера, в котором она будет находиться и личными предпочтениями. В год Зеленого Дракона актуальны будут следующие варианты.

Экостиль

Чтобы соблюсти экологичный стиль, можно купить небольшое живое деревце в горшке. Украшения сделать своими руками из бумаги, ваты, фетра, атласных лент. Также можно повесить на дерево съедобные игрушки: имбирные печенье в виде фигурок драконов, конфеты, яблоки и мандарины. Елка в экостиле хороша для празднования Нового года в загородном доме или на даче. Создание елочных игрушек своими руками станет прекрасным развлечением для всей семьи.

Минимализм

Минималистам можно купить искусственную елку, покрытую «инеем». Украсить ее одинаковыми прозрачными шарами разных размеров, игрушками в виде звезд, колокольчиков или ангелов. Лаконичная скромная гирлянда с тихими огнями в тон игрушек завершит изысканный облик красавицы.

Ретростиль

В последние годы ретростиль находится на пике популярности. Нарядить елку помогут бабушкины советские елочные игрушки из стекла и фарфора. Если таких нет, можно отправиться за ними «на охоту»: обыскать блошиные рынки и посмотреть предложения в интернете. Ретроигрушки дополнят ленты с золочеными нитями, бусы, бумажные открытки и старинное кружево.

Вдохновение и примеры для украшения дерева можно найти в старых советских фильмах или изучив ретроснимки в интернете. Финальным штрихом в создании елки из прошлого будет звезда на макушке и переливающиеся нити дождя.

Скандинавский шик

Скандинавский стиль тоже придется по вкусу мифическому Дракону. Натуральность, лаконичность, дерево, красно-бело-зеленая гамма игрушек — то, что нужно. Также этот стиль любим многими за универсальность. Подойдет почти для любого интерьера — дом ли это, офис или концертный зал. Яркими акцентами на дереве будут сахарные леденцы в красно-белую полоску, банты из серебристой, белой или красной ленты. Отличительной особенностью скандинавской елки является отсутствие мишуры, дождя и обилия гирлянд.

Креативная елка