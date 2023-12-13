Владельцам домашних животных дали совет по выбору новогодней елки

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии МГОУ Юрий Мануков посоветовал покупать искусственную ель в квартиры, где живут домашние питомцы. Об этом он рассказал «Известиям».

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По словам эксперта, искусственная новогодняя елка менее травматична для домашних животных. Он также отметил, что владельцам питомцев следует обратить внимание на игрушки для елки. Так, по его словам, нужно отказаться от стеклянных, мерцающих и блестящих игрушек. Безопасными вариантами вместо них являются пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетеные игрушки.

«Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают елку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак», — рассказал Мануков.