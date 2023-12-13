Дизайнер назвал способы сэкономить на ремонте

Сэкономить на ремонте поможет грамотное распределение и планирование бюджета. Также можно выбрать более дешевые, но качественные отделочные материалы, подобрать многофункциональную мебель и выполнить часть работ самостоятельно. Об этом «Ленте.ру» рассказала владелец и руководитель студии дизайна Анастасия Ковальчук.

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«Определите максимально возможный бюджет и тщательно спланируйте все затраты. Это половина успеха. Имеющаяся смета позволит избежать спонтанных покупок в процессе ремонта, — рекомендовала дизайнер. — Можно сэкономить на отделочных материалах. Но не нужно покупать откровенно некачественный товар. Лучше отслеживать распродажи, скидки и акции в строительных магазинах на хорошую продукцию».

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Ковальчук также предложила отказаться от сложных стилей в дизайне интерьера. Лучше, по ее словам, остановиться на минимализме: светлых стенах, мебели простых форм, минимуме декора: даже в недорогом исполнении такое помещение будет смотреться актуально. А вот на освещении, по мнению дизайнера, лучше не экономить.

Хороший лайфхак — многофункциональная мебель. Например, вместо покупки двух предметов мебели — дивана и кровати — можно взять диван-кровать. Это сэкономит не только средства, но и пространство. Еще один лайфхак из той же серии — создание мультифункциональных зон. Это когда одно и то же пространство используется для разных нужд. Например, гостиная может быть и кабинетом с рабочим столом. Таким образом можно сэкономить на мебели

Со штукатурными, малярными, облицовочными работами, с укладкой пола и поклейкой обоев, как считает Ковальчук, можно справиться самостоятельно при наличии минимальных навыков. Но на некоторых работах экономить не стоит.

«Обязательно нужно привлекать специалистов для проведения в помещении работ по монтажу электрооборудования и электрической проводки, а также для сантехнических работ. Ошибки при монтаже электрики могут привести к пожару, а небольшой неправильный стык в трубах в ванной может вылиться в большие траты при возникновении течи», — предупредила специалистка.