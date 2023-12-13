Биолог рассказал о правилах выбора новогодней ели при наличии в доме питомцев

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков рассказал, как правильно выбрать новогоднюю ель, чтобы не навредить домашнему животному.

© Vse42.ru

Мануков порекомендовал при наличии в доме питомцев выбирать искусственную ель, так как она менее опасна и травматична для животных. Также перед ее установкой он посоветовал показать ель питомцу.

– Собаке можно грозно приказать не трогать ель, а кошка ознакомится с ней и потеряет интерес к этой конструкции, – добавил эксперт.

Биолог предложил установить ель подальше от полок, штор и подоконников, а также привязать ее веревкой или леской для устойчивости.

Помимо этого, Мануков посоветовал заменить мишуру искусственным снегом, использовать бумажные и пластиковые гирлянды вместо электрических, чтобы животное при попытке грызть украшение не пострадало. Рекомендации биолога передают "Известия".