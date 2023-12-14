Ветеринар объяснил повышенный интерес кошек к новогодним елкам

Во-первых, это новый предмет, появившийся в доме, тем более натуральная елка — это запахи природы, кошкам это интересно. Во-вторых, различные шарики блестящие, гирлянды, дождик. Мы же знаем, что кошки любят играть с мишурой, дождиком. Если у вас есть кошка, то вы знаете, что четвероногие любят такие развлечения. Плюс мигающие гирлянды привлекают внимание, — заявил Шеляков.