Эксперт рассказала, как приучить землянику к солнцу

Эксперт Татьяна Орлова рассказала, как приучить землянику к солнцу
Весной 2023 года многие жители Волгоградской области заметили, что сначала побеги земляники были яркие и зеленые, а затем быстро потемнели. Одной из причин появления такой проблемы является солнце, к которому после зимы растения необходимо приучать.
По словам агронома Татьяны Орловой, все растения весной надо раскрывать постепенно и приучать к наружному воздуху, также как и с рассадой при выращивании в теплице.
«Точно также надо поступать и с земляникой – приоткрывать на полдня, потом опять закрывать. И постепенно увеличивать продолжительность процедур. Тогда она не будет так страдать» , – говорит специалист сельского хозяйства.