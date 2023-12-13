Дачникам рассказали, как использовать молотую корицу
Защитить растения от опасных болезней может посыпание ростков молотой корицей. О необычном свойстве пряности рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
По ее словам, корица обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом. Она может предотвратить образование и развитие опасных для растений заболеваний, пишет издание «БелНовости».
Агроном также пояснила, как правильно использовать пряность для защиты растений.
«Есть два варианта. Первый: дачник может выполнить процедуру сразу после того, как посадил семена. Иными словами, пряность должна оказаться именно на грунте. Второй вариант: процедуру можно выполнить позже, когда появятся ростки», – отметила Коврижных.
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