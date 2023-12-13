Эксперт объяснила, как выбрать красивую и безопасную гирлянду

Эксперт Центра сертификации и экспертизы качества продукции и услуг Зинаида Алексеева дала советы, как выбрать уютную и безопасную гирлянду.

Алексеева отметила, что холодный белый цвет гирлянды хорош для офисных помещений, так как он бодрит, а желтый цвет успокаивает, поэтому подходит для домашнего уюта.

При выборе гирлянды нужно внимательно изучить коробку. Не стоит брать упаковки, на которых нет информации, нет маркировки, все написано не на русском языке.

— Должны быть буквы EAC, которые подтверждают, что продукция прошла сертификацию, — уточнила Зинаида Алексеева в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Лучше покупать гирлянду в магазине, а не на маркетплейсах, так как там ее можно открыть и осмотреть на наличие неисправностей. Если есть возможность включить и проверить гирлянду, нужно обязательно это сделать.