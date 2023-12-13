Как правильно украсить дом перед Новым годом

До Нового года остались считанные дни. Кто-то украсил дом и поставил ёлку уже 1 декабря, а кто-то до сих пор ещё не убрался.

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О том, какие в этом году тенденции в рождественском оформлении, «Клопс» рассказал архитектор-дизайнер Андрей Овчаренко.

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Последние тренды

Помогая «Клопс» разобраться с модным оформлением, Андрей Овчаренко опирался на тенденции, представленные на крупнейшей в мире выставке праздничного декора «Christmasworld», которая проходит во Франкфурте-на-Майне. Каждый год дизайнеры, декораторы и производители украшений показывают главные новогодние тренды.

Экологичные картон и крафт

Экологически чистые материалы, такие как картон и крафт-бумага, активно используются для создания новогодних украшений. Элегантные ёлочные игрушки, подвесные звёзды и упаковочная бумага изготавливаются из материалов, легко поддающихся переработке. Натуральные оттенки картона и крафта дополняют общий стиль, придавая декору естественность и экологичность.

Живые или искусственные цветы

Экзотическое и вдохновляющее решение для новогоднего украшения — использование цветов. Живые или искусственные цветы, включая не только традиционную новогоднюю пуансетию, но также и «всесезонные» розы, придают интерьеру особый шарм.

Плетёные детали

Ещё одно интересное решение в мире новогоднего декора — использование плетёных материалов, таких как ротанг. Этот тренд подчёркивает актуальность новогоднего украшения, предлагая экзотический и стильный вариант для празднования Нового года в стиле бохо.

Трендовые цвета предстоящего года

Блеск золота и тепло латуни

Создать атмосферу праздника можно, используя тёплые оттенки металла. Золотые ёлочные шары, мишура, подсвечники, а также посуда с золотистой окантовкой становятся неотъемлемой частью новогоднего декора. Это вечная классика, она уместна всегда.

Терракотовые и тыквенные оттенки

Традиционные осенние оттенки оранжевого и коричневого в этом году находят своё место в новогоднем декоре, представляя собой стильную альтернативу привычной красной гамме. Цвета прекрасно сочетаются с зимними элементами декора, придавая интерьеру тепло и уют.

Зелёный монохром

Зелёные оттенки создают уютное и спокойное новогоднее настроение. В этом монохромном ансамбле преобладают натуральные «лесные» цвета. Основой являются различные оттенки зелени, а белый и чёрный используются в качестве стильных акцентов. Идеальный выбор для скандинавских интерьеров с уклоном в минимализм.

Тематики рождественских украшений

«Классическое Рождество»

Воссоздайте вневременный образ с использованием стеклянных украшений, гирлянд и скатертей в красно-зелёную клетку. Эта традиционная тема, посвящённая оленям, Деду Морозу или Санте, ёлкам и свечам, придаст вашему интерьеру атмосферу классического европейского Рождества.

«Деревенское Рождество»

Создать каминный уют в доме можно, используя натуральные деревянные элементы, свечи в каменных банках и гирлянды из красных ягод. Создайте дух гостеприимства и тепла в вашем интерьере.

«Скандинавская тема»

Ориентируйтесь на простоту и функциональность с использованием нейтральных цветов, украшений в форме звёзд и высоких свечей. Эта современная тема приносит мягкий минимализм и скандинавскую элегантность.

«Богемное Рождество»

Используйте яркие цвета, этнические ткани и украшения ручной работы. Сочетайте подушки с разными узорами и макраме для создания непринуждённой богемной атмосферы в вашем интерьере.

«Эклектичный декор»