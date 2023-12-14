Что подарить на Тайного Санту: 20 интересных идей

Традиция Тайного Санты существует во многих странах мира. Причем ее поддерживают не только в рабочих коллективах, но и в больших дружеских компаниях. Однако участникам бывает трудно выбрать, что подарить на Тайного Санту, чтобы презент наверняка понравился человеку, тем более незнакомому.

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О том, какой подарок сделать, будучи Тайным Сантой, читайте в нашем материале.

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Что подарить на Тайного Санту

Паззлы

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Это один из самых универсальных подарков. Пожалуй, это то, что точно можно подарить на Тайного Санту. Паззлы любят собирать как взрослые, так и дети. А разновидностей паззлов сегодня существует великое множество.

Ароматические свечи

Современные магазины богаты ароматическими свечами с разными вкусами. Среди них есть не только хорошо знакомые всем ароматы цветов или парфюмерии, но и запахи леса. Лучшим подарком может стать ароматическая свеча с тематическим ароматом, который создаст новогоднее настроение в доме одариваемого. Это и есть ответ на вопрос «Что подарить на Тайного Санту?».

Соль для ванны

В ванне люди отдыхают после тяжелого рабочего дня и готовятся к новым трудовым подвигам. Хорошим дополнением к этому станет соль для ванны. Если вы устали ломать голову на тему того, что подарить на Тайного Санту, то решение найдено. Это будет действительно полезный и запоминающийся подарок на Новый год.

Сладкий подарок

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Празднование Нового года и Рождества для многих тесно переплетено со сладкими подарками. Это могут быть не только изготовленные из шоколада символы наступающего года, но также пряники и даже тематические напитки. Порой, чтобы порадовать человека, достаточно подарить ему лимонад в стеклянной бутылке или набор шоколадных конфет. Одна из тех вещей, что можно подарить на Тайного Санту.

Чайное ассорти

В России чай любят не меньше, чем в Англии или Индии. Его пьют как за завтраком, так за ужином. Подарить на Тайного Санту чайное ассорти — значит избавить одариваемого от необходимости идти в магазин за новой пачкой чая по январской вьюге.

Книга

Не зря говорят: есть хороший подарок, есть плохой, а есть книга. Это самый универсальный сюрприз для любого, кто не знает, что подарить на Тайного Санту. Выбирать презент следует из той литературы, которая наверняка придется по вкусу адресату. Например, история страны, куда тот мечтает поехать или биография его кумира.

Кубик Рубика

В новогодние каникулы не обходится без ленивого лежания на диване. В этот период придется кстати кубик Рубика, ведь это именно то, что можно подарить на Тайного Санту. Головоломка поможет скоротать холодные зимние вечера, а также разовьет интеллектуальные способности. Пожалуй, это один из самых полезных подарков.

Теплые носки

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Теплые носки с новогодним принтом можно отнести в разряд классических подарков. Этот презент не только запомнится человеку, но и принесет ему практическую пользу в холодные январские дни. А потому больше не надо придумывать что подарить на Тайного Санту.

Новогодняя брошь

Новый год — пора ярких красок и приподнятого настроения. В этот период даже самые хмурые люди наряжаются в пестрые свитера, не забывая и об аксессуарах. Брошь в виде снеговика или любого другого символа сезона станет отличным презентом. Это хороший вариант для тех, кто не знает что дарить на Тайного Санту.

Конструктор

Томными январскими вечерами, когда за окном темень и мороз, хочется остаться дома и заняться чем-то спокойным. Например, собрать конструктор. Такой презент придется по вкусу адресату любого возраста. Теперь вы знаете что подарить на Тайного Санту.

Раскраска-антистресс

Проходящий год выдался сложным, подарив людям массу поводов для волнений. Один из способов побороть тревожность и успокоиться — засесть за раскраску-антистреcc. Подобный сюрприз высоко оценят не только взрослые, но и дети. Больше вам не придется фантазировать на тему того, что подарить на Тайного Санту.

Картина по номерам

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В конце года многие подводят итоги, пытаясь систематизировать пережитое, чтобы лучше понять себя. Даже если в прошлом вы не успели взобраться на Эверест или создать лекарство от всех болезней, не отказывайте себе в творчестве. Картина по номерам поможет привести чувства в порядок и спокойнее оценить полученный опыт. Это именно то, что надо подарить на Тайного Санту.

Подарочный сертификат на массаж

В эпоху повышенной продуктивности и жизни на высоких скоростях есть все шансы позабыть о необходимости отдыха. Лучшим вариантом для расслабления станет массаж, полученный в качестве подарка. Тем более, если вы понятия не имеете что подарить на Тайного Санту.

Ежедневник

После длинных новогодних каникул так или иначе придется возвращаться к рабочим вопросам. Систематизировать их, чтобы ничего не упустить, возможно с помощью ежедневника. Поиски презентов закончены, теперь вы знаете, что дарить на Тайного Санту.

Настольная игра

Сегодня в магазинах представлен богатый выбор настольных игр. Одни подойдут для компании, другие для пары, третьи соберут за столом всю семью. Особенно это полезно знать тем, кто не понимает что дарить на Тайного Санту.

Теплый плед

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В самые темные и холодные вечера хочется укутаться в плед, а затем открыть новую книгу или продолжить смотреть любимый сериал. Больше у вас не должно возникнуть вопросов на тему того, что дарить на Тайного Санту.

Грелка

Зима в России настолько сурова, что человеку может понадобиться грелка даже дома. Она согреет его тело и душу в самые мрачные и холодные январские дни. Это отличный подарок, если вы не знаете что дарить на Тайного Санту.

Чехол для телефона

Жизнь современного человека сложно представить без телефона. Он настолько необходим, что люди начинают относиться к нему как к питомцу, покупая из года в год новый чехол. Такой подарок человек точно не забудет. Это то, что можно подарить на Тайного Санту.

Термос

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Уличные гуляния — одна из традиций русского Нового года. В них входят катание на коньках и ледянках. Согреться и не замерзнуть поможет наполненный горячим чаем термос, полученный в качестве новогоднего подарка. Теперь вы понимаете что можно подарить на Тайного Санту.

Формочки для печенья

Новогодние праздники хороши кулинарными традициями. Многие семьи ежегодно выпекают тематические печенья в этот период. А потому формочки для выпечки станут для некоторых идеальным подарком. На этот раз вы будете наверняка знать что подарить на Тайного Санту.