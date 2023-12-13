5 идей, как оригинально украсить елку к Новому году

Главное украшение новогоднего стола, по мнению почтальона Печкина, — это телевизор. А вот главное украшение дома, безусловно, ёлка.

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Живые и искусственные, большие и маленькие, белые и зеленые — существует множество вариаций новогоднего дерева, которое создает в доме непередаваемую атмосферу праздника и дарит его обитателям особое настроение, когда хочется верить в чудеса.

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Предлагаем пять разных дизайнерских идей, как можно украсить ёлку в канун 2024 года.

Ретро стиль

Eva.ru

Все знают, что Новый год — это прежде всего семейный праздник. И наряжать елку во многих семьях принято всем вместе. Как правило, в ход идут игрушки, которые бережно хранятся еще со времен бабушек, которые некогда отстаивали целые очереди, чтобы купить на новогоднюю ель один единственный сверкающий цветными стеклами шар.

Такие игрушки обычно с каждым годом пополняются на пару-тройку новых экземпляров, что делает праздничное дерево поистине уникальным. Этот «семейный» ретродизайн можно разбавить гирляндами, конфетами и дождиком. Главное, не забудьте повесить на веточку хотя бы одного дракона. Ведь это его год, как никак.

Радуга-дуга

Eva.ru

Такой дизайн создать несложно, и он станет по-настоящему ярким украшением, способным удивить гостей. Для реализации идеи потребуется семь комплектов игрушек каждого цвета радуги. Можно выбрать шары, а можно поэкспериментировать и развесить игрушки разных форм, главное, в соответствии с цветами радуги и не нарушая их последовательность. А как именно: кругами, по спирали или же диагонально — решать только вам. Проявите фантазию.

Единая цветовая гамма

Eva.ru

Несколько лет назад в Россию пришла европейская мода украшать новогоднюю ёлку в едином цвете. Здесь играет роль прежде всего цвет, поэтому выбор формы и фактуры игрушек не имеет особого значения. Впрочем, наиболее часто в ход идут именно шары.

Планируя цвет ёлочных украшений для встречи грядущего 2024 года, лучше всего остановиться на красном, золотом, зеленом или желтом оттенках.

Украшение по спирали

Eva.ru

Довольно необычное решение, которое смотрится очень эффектно на высоких ёлках. Украшение новогоднего дерева таким способом может быть выполнено совершенно по-разному. Здесь главное — расположить игрушки рядами, идущими по спирали. Яркий пример — новогодняя гирлянда, которой обычно именно так и украшают праздничное дерево. Такой дизайн будет выглядеть очень оригинально и точно запомнится надолго.

Два цвета: просто и со вкусом

Eva.ru

Довольно классический и беспроигрышный вариант — ёлка, украшенная в двух цветах. Подберите два сочетающихся друг с другом цвета и вперед. Вот лишь несколько наиболее популярных сочетаний: золотой и красный, синий и серебряный, белый и голубой, сиреневый и розовый, золотой и коричневый, желтый и зеленый, золотой и серебряный, красный и серебряный, а также синий и золотой.