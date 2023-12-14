Пять идей для создания вау-эффекта в саду: советы ландшафтного дизайнера

Для того чтобы добавить в свой сад изюминку, сделать его запоминающимся и стильным - необязательно прибегать к услугам дизайнеров по ландшафту. Все нужные материалы для создания вау-эффекта есть у вас под рукой.

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1) Ржавые вещи. Не спешите выбрасывать заржавевший таз или лестницу – они пригодятся для создания атмосферного стиля прованс, винтаж или шебби-шик. Покрытые ржавчиной украшения в таком тандеме выглядят очень необычно.

2) Поставьте резное ограждение для клумбы – оно станет отдельным акцентом в саду. Использовать красивые кованые решетки можно также для зонирования участка. Выбирайте не слишком большую высоту оградки: например, до колена.

3) Используйте старую посуду вместо ваз. В старые бидоны и чайники можно высаживать садовые цветы, как в кашпо. А совсем маленькие растения будут интересно смотреться в старых кружках.

4) Посадите цветы в клетку. Необычно смотрятся в саду клетки для птиц, украшенные цветами. Насыпьте внутрь землю и высадите туда цветок или комбинацию растений.