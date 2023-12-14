Пять идей для создания вау-эффекта в саду: советы ландшафтного дизайнера
Для того чтобы добавить в свой сад изюминку, сделать его запоминающимся и стильным - необязательно прибегать к услугам дизайнеров по ландшафту. Все нужные материалы для создания вау-эффекта есть у вас под рукой.
1) Ржавые вещи. Не спешите выбрасывать заржавевший таз или лестницу – они пригодятся для создания атмосферного стиля прованс, винтаж или шебби-шик. Покрытые ржавчиной украшения в таком тандеме выглядят очень необычно.
2) Поставьте резное ограждение для клумбы – оно станет отдельным акцентом в саду. Использовать красивые кованые решетки можно также для зонирования участка. Выбирайте не слишком большую высоту оградки: например, до колена.
3) Используйте старую посуду вместо ваз. В старые бидоны и чайники можно высаживать садовые цветы, как в кашпо. А совсем маленькие растения будут интересно смотреться в старых кружках.
4) Посадите цветы в клетку. Необычно смотрятся в саду клетки для птиц, украшенные цветами. Насыпьте внутрь землю и высадите туда цветок или комбинацию растений.
5) Сделайте стеллаж из лестницы. Старую деревянную или металлическую лестницу можно использовать как подставку для растений и садовых аксессуаров. Так можно организовать небольшую систему хранения для мелочей.