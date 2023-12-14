Эксперты назвали дешёвый способ уменьшить количество конденсата на окнах

Эксперты издания «Белновости» назвали дешёвый способ, как уменьшить конденсат на окне. Лишняя влага образуется на окнах зимой. Справиться с ней поможет средство для мытья посуды.

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Лишняя влага образуется на окнах зимой, когда на кухне готовят пищу или при длительном проветривании. Если не убирать её, то может появиться плесень.

Специалисты советуют нанести на окно средство для мытья посуды, чтобы оно полностью покрывало стекло. Нужно чтобы оно высохло. Не надо его вытирать.