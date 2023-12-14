В библиотеке №86 пройдет мастер-класс по созданию ёлочной игрушки

14.12.2023. Библиотека № 86 в субботу, 16 декабря, приглашает на новогодний мастер-класс по изготовлению елочной игрушки в форме Снегурочки. Об этом сообщила пресс-служба читальни в официальном телеграм-канале. На мастер-классе все желающие смогут сделать праздничную поделку из фоамирана в технике оригами. По задумке организаторов, получившаяся фигурка Снегурочки должна стать оригинальным украшением новогодней елки. Вход свободный, но регистрация обязательна. Встреча состоится в 16:00 по адресу: Измайловский проезд, дом 18, корпус 2. 6+.