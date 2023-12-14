Постеры из СССР и винил: Новый год со вкусом детства

Отмечать праздник в стиле ретро сейчас модно.

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Праздники в стиле ретро — отличный повод навести в доме порядок, освободить шкафы от всего ненужного и… поностальгировать. Кое-что из необходимых элементов рождественского ретро-декора окажется под рукой, а кое-что придется поискать.

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Разумнее всего начать охоту за ретро-сокровищами с родительских кладовок и бабушкиных сундуков. Ну а если там гуляет ветер, то самое время посетить интернет распродажи. И поторопитесь, ведь винтажными вещицами интересуетесь не только вы. Новогодние праздники в стиле ретро сейчас в тренде!

Интерьер

Жизнерадостные постеры к таким советским фильмам, как «Чародеи», «Девчата», «Карнавальная ночь» в мгновение ока создадут в вашем доме желанную атмосферу праздника. Этот небанальный и бюджетный элемент ретро-декора приятно удивит детей, порадует родителей, бабушек и дедушек. А постер любимого мультфильма: будь то «Простаквашино» или «Маша и Медведь», станет отличным подарком для малышей.

Если вы не знаете, что подарить скептически настроенному подростку — не отчаивайтесь. Главное знать, чем он увлекается: ретро-постер известного хоккеиста, боксера или легенды балета растопит сердце любого.

Флажки и гирлянды

Украсить елку, стены и потолки детской и гостиной можно тематическими открытками таких великолепных художников-мультипликаторов, как Владимир Зарубин, Левон Хачатрян и Владимир Зарубин. Просто добавьте к разноцветным флажкам и открыткам

самодельную гирлянду из старых семейных фото и детских рисунков. Это придаст нужный колорит и привнесет капельку ностальгии в ваш уютный праздник.

Елка

Вы удивитесь, как легко создать неповторимый ретро-декор елки, добавив к современным украшениям несколько самодельных блестящих конфет и ретро-игрушек с матовой патиной.

Не стоит забывать и о съедобных украшениях! Подойдут пара леденцов, зефирные колечки и венок из кренделей на атласной ленте. Несколько нитей серебряного дождя, вата и еловые шишки, верхушка в виде пятиконечной красной звезды и ваша красавица в стиле ретро готова! А оригинальный подъюбник можно найти в интернет-магазине: подойдет кружевной, в стиле пэчворк, шелковый или из рогожки.

Подарки под елкой

Для упаковки подарков лучше всего использовать оберточную крафт-бумагу. Перевязать подарок можно яркой атласной лентой или же, и это особенно актуально, если вы готовите презент для мужчины, использовать нить джута, переплетенную серебряным дождем. Подарки под елкой будут смотреться особенно эффектно, если их загрузить в игрушечный ретро-поезд, машинку-грузовик или маленькие сани.

Праздничное освещение

Добавить нотку ретро в ваш дом поможет советская хрустальная гирлянда. Характерной особенностью этого украшения является оригинальный переключатель. Самой популярной моделью была избушка или домик и матрешка.

Чтобы привнести в праздничное освещение ретро шика, можно прикрепить к современной гирлянде бумажные фонарики. Еще один вариант — украсить старую лампу блестящей мишурой.

Декор кухни

Создать праздничное настроение на кухне можно с помощью ретро-телевизора или радиоприемника. Если у вас есть старинная кухонная утварь, положите в нее новогодние шары с елочными шишками. А старое сито будет оригинально смотреться с маленькой елочкой внутри и самодельными конфетами.

Праздничный стол

Трудно себе представить праздничное застолье советских времен без хрустальных фужеров, коньячных рюмок с золотым ободком и креманок. После украшения дома у вас осталась гирлянда? Отлично! Положите ее вокруг блюда со сладостями. Банка шпрот на маленьком блюдце, вазочка с мандаринами и конфеты «Ну-ка, отними!» будут оригинально смотреться на любом ретро-застолье.

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