Ближе к праздникам нам всем хочется создать новогоднее настроение в доме. Что для этого нужно? Одна елка, коробка причудливых игрушек, немного мишуры и несколько гирлянд. И если с первыми пунктами все понятно, то гирлянду бывает совсем не просто повесить так, чтобы это смотрелось аккуратно и привлекательно. «Рамблер» расскажет, как красиво повесить гирлянду на окно, стену или штору.

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Как красиво повесить гирлянду на окно

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Рождественская гирлянда – главный элемент праздничного декора в любом доме! Однако для многих кажется сложным красиво повесить гирлянду на окно, но есть несколько способов. Во-первых, можно использовать карниз и подвязать в нескольких местах к нему гирлянду с помощью прозрачной проволоки или бантов. Купите бархатную ленту и подвяжите гирлянду – это станет еще одним элементом праздника! Закрепить гирлянду на карнизе окна можно также обмотав ее вокруг штанги или при помощи специальных крючков.

На окна сейчас многие стараются подвесить электрическую гирлянду, но она обычно тяжелая и осуществить задумку бывает не так просто. Чтобы окно подсвечивалось огоньками гирлянды, стоит сделать все красиво. Для этого есть специальные самоклеящиеся прозрачные крючки. Их можно приклеить, куда удобно, а потом просто подвесить гирлянду на них! Заказать такие сейчас можно на любом маркетплейсе.

Важно убедиться, что гирлянда надежно закреплена и не будет падать или повреждать окно. Также следует выбирать гирлянды, которые безопасны для использования внутри помещения и не вызывают перегрева.

Для окон отлично подойдет гирлянда «штора». У нее есть один горизонтальный основной провод, с которого ниспадают вертикальные. Установив, такую гирлянду на окно, вы получите эффект светящегося зимнего окна.

Как красиво повесить гирлянду на стену

В этом случае главной проблемой становится выбор крепления, которое не оставит следа на стене.

Есть несколько способов крепления гирлянды на стену:

• На скотч. Это просто, но не практично, потому что часто клейкая лента может оставить следы на поверхности стены. К тому же скотч обычно заметен в декоре и вряд ли сделает общую картину аккуратной и красивой.

• На канцелярские кнопки или булавки. Более незаметные чем скотч, почти не оставляют следов, но сомнительно, что они долго удержат гирлянду на весу.

• На термоклей. С помощью него можно лучше зафиксировать декор, но в результате на стене могут остаться небольшие следы.

• На липкие крючки, которые не оставляют следов. Конечно, их придется поискать, но зато это хороший способ воплотить свою идею и не переживать за состояние стены.

Соцсети

Когда вы выберете способ крепления, останется придумать, как вы хотите задекорировать гирлянду. Сейчас модно устанавливать ее на стену зигзагом в форме елочки, в форме слова или числа (например, 2023) или просто повесить гирлянду аркой.

Как повесить гирлянду на штору