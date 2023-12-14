Раскрыт простой способ защитить дом и дачу от мышей

Для того чтобы защитить дачу от мышей, необходимо посадить на участке ряд растений, который отпугивает грызунов. Простой способ избавиться от вредителей раскрыла агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

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По информации эксперта, прогнать мышей с участка можно с помощью ромашки, багульника болотного, донника белого, пижмы и полыни — их понадобится посадить по периметру огорода, а также разложить между грядок.