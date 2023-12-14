Как правильно выбрать породу собаки под свой характер

Обычно человек особо не задумывается о характере собаки той или иной породы. А этот фактор всё-таки при выборе питомца очень важно учитывать.

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Вот к каким породам вам стоит присмотреться в зависимости от характера и темперамента.

Домоседы. Если вы больше времени проводите дома, то возьмите: лабрадора, золотистого ретривера, таксу, пуделя, мопса, французского бульдога, английского мастифа, пекинеса, ши-тцу, кинг-чарльз-спаниеля, русскую цветную болонку, сиба-ину, бассет-хаунда, шарпеев. Объединяет этих псов преданность, дружелюбность, ум, хорошая обучаемость, устойчивая психика. Также без прогулок такие собаки прекрасно обходятся.

Активные и спортивные. Для таких людей отличным выбором станут все охотничьи породы, пастушьи породы, немецкая и восточноевропейская овчарка, боксер, доберман. Подобными качествами обладают сибирский хаски и аляскинский маламут, но жить они должны в холодном климате.

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Сторожевые и бойцовские породы. Например, кане-корсо или бультерьер. Главное условие при их приобретении - наличие твёрдого характера у будущего хозяина. Кроме того, данным породам обязательно нужны воспитание и профессиональная дрессировка.