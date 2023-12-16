8 лайфхаков, как отмыть белые кроссовки в домашних условиях
Белые кроссовки – универсальная пара обуви, которая отлично дополняет не только спортивный комплект, но и строгий костюм, элегантное платье и даже пуховик или пальто, без которых холодной зимой крайне сложно обойтись. Каждый владелец некогда белоснежной пары обуви знает, что у таких кроссовок есть один большой минус: они быстро пачкаются и требуют трепетного ухода.
Если вы не готовы отказаться от любимой пары даже в морозы и слякоть, которая так и норовит добраться до ваших ног и беззащитных кроссовок, то не будет лишним узнать об эффективных лайфхаках по их очистке в домашних условиях.
«Рамблер» расскажет обо всех проверенных и действенных методах, которые помогут придать обуви свежий вид при минимальных затратах времени и сил.
Способ № 1. Зубная паста
К этому лайфхаку, вероятно, прибегают чаще всего, и это вполне объяснимо. Во-первых, зубная паста есть в каждом доме. Во-вторых, она действительно отбеливает, что объясняется ее основным назначением. В-третьих, ее не нужно ни с чем смешивать или проделывать особые манипуляции. Порядок действий следующий:
- Выдавите небольшое количество пасты на старую зубную щетку с мягкими щетинками (иногда к ней добавляют зубной порошок).
- Равномерно втирайте ее в поверхность, которую требуется очистить.
- Удалите излишки пасты с обуви: например, смоченной теплой водой тряпкой или влажной салфеткой.
Способ № 2. Пищевая сода
Ещё один волшебный продукт, который очищает и отбеливает чуть ли ни все, – это пищевая сода. Этот метод такой же простой в реализации, как и первый:
- Смешайте небольшое количество соды с теплой водой.
- Нанесите (той же зубной щеткой, тряпкой или губкой) получившуюся смесь на кроссовки.
- Оставьте их на 10-15 минут, чтобы они как следует впитали в себя эликсир, но при этом не слишком.
- Протрите кроссовки смоченной теплой водой тряпкой или влажной салфеткой, чтобы впитать и удалить излишки.
Способ № 3. Хозяйственное мыло
Поистине незаменимая и универсальная вещь для уборки. Легкий мыльный раствор без вреда очищает любые поверхности, и кроссовки – не исключение, а наглядное тому подтверждение.
- Смочите брусок хозяйственного мыло теплой водой.
- Натрите им зубную щетку.
- Пройдитесь ею по испачканной поверхности кроссовок.
- Смойте остатки мыла.
Способ 4. Мицеллярная вода
Если ни пасты, ни соды под рукой не оказалось, а мицеллярная вода всегда с вами, то можно воспользоваться и ею.
- Смочите ватный диск или салфетку мицеллярной водой.
- Протирайте загрязненный участок поверхности до тех пор, пока он не исчезнет.
- Пройдитесь по кроссовкам смоченной теплой водой тряпкой или салфеткой.
Способ № 5. Уксус, стиральный порошок лимонный сок
Более энергозатратный вариант для тех, кто не ищет легких путей.
- Смешайте небольшое количество стирального порошка, уксуса и сока из лимона.
- Осторожно, без особых усилий вотрите получившуюся смесь в кроссовки и оставьте их на 10-15 минут.
- Ополосните кроссовки теплой водой.
Способ № 6. Уксус и ацетон
Более радикальный метод, с которым нужно действовать максимально аккуратно.
- Смешайте небольшое количество уксуса и ацетона в равных пропорциях.
- Смочите получившейся смесью ватный диск, салфетку или губку.
- Пройдитесь по поверхности кроссовок.
- Ополосните обувь водой.
Способ № 7. Крахмал и молоко
Еще один злейший враг загрязнений – смесь картофельного крахмала и молока.
- Смешайте небольшое количество двух ингредиентов (желательно, в равных пропорциях). Перемешивать нужно до тех пор, пока не образуется однородная паста.
- Нанесите ее на кроссовки с помощью любого из вышеперечисленных подручных средств.
- Протрите поверхность смоченной теплой водой тряпкой или влажной салфеткой, чтобы удалить остатки смеси.
- Лимонный сок, уксус и ацетон – относительно едкие вещества, с которыми стоит быть осторожным. Лучше прибегать к их применению в крайних случаях, если предыдущие методы не помогли.
Способ № 8. Стиральная машина
Любимые кроссовки можно доверить и стиральной машине. Главное в этом случае следовать ряду простых правил:
- Стирать на деликатном режиме и в прохладной воде (оптимальнее всего включить на 10-20 градусов).
- Отключить отжим и сушку, так как они могут деформировать обувь.
- Вложить кроссовки в специальный текстильный мешок для стирки. В случае его отсутствия можно, например, использовать наволочку или шопер: барьер между кроссовками и барабаном не будет лишним.
- Для большей уверенности, что обувь во время стирки не пострадает и не будет деформирована, некоторые предпочитают использовать специальные пластиковые растворки, которые вставляются в обувь и поддерживают ее форму.
- Некоторые специалисты рекомендуют после стирки с моющим средством отправить кроссовки на повторную стирку, но уже без каких-либо дополнительных средств. Кстати, лучше использовать не порошок, а гель для стирки: последний не так сильно оседает в ткани и легче вымывается.
- Важен материал: кожаные кроссовки, например, особенно щепетильны, и их так стирать нельзя. А сетчатые, которые идеально подходят для занятий спортом, напротив, прекрасно себя чувствуют в барабане стиральной машины.