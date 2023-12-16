8 лайфхаков, как отмыть белые кроссовки в домашних условиях

Белые кроссовки – универсальная пара обуви, которая отлично дополняет не только спортивный комплект, но и строгий костюм, элегантное платье и даже пуховик или пальто, без которых холодной зимой крайне сложно обойтись. Каждый владелец некогда белоснежной пары обуви знает, что у таких кроссовок есть один большой минус: они быстро пачкаются и требуют трепетного ухода.

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Если вы не готовы отказаться от любимой пары даже в морозы и слякоть, которая так и норовит добраться до ваших ног и беззащитных кроссовок, то не будет лишним узнать об эффективных лайфхаках по их очистке в домашних условиях.

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«Рамблер» расскажет обо всех проверенных и действенных методах, которые помогут придать обуви свежий вид при минимальных затратах времени и сил.

Способ № 1. Зубная паста

К этому лайфхаку, вероятно, прибегают чаще всего, и это вполне объяснимо. Во-первых, зубная паста есть в каждом доме. Во-вторых, она действительно отбеливает, что объясняется ее основным назначением. В-третьих, ее не нужно ни с чем смешивать или проделывать особые манипуляции. Порядок действий следующий:

Выдавите небольшое количество пасты на старую зубную щетку с мягкими щетинками (иногда к ней добавляют зубной порошок). Равномерно втирайте ее в поверхность, которую требуется очистить. Удалите излишки пасты с обуви: например, смоченной теплой водой тряпкой или влажной салфеткой.

Способ № 2. Пищевая сода

Ещё один волшебный продукт, который очищает и отбеливает чуть ли ни все, – это пищевая сода. Этот метод такой же простой в реализации, как и первый:

Смешайте небольшое количество соды с теплой водой. Нанесите (той же зубной щеткой, тряпкой или губкой) получившуюся смесь на кроссовки. Оставьте их на 10-15 минут, чтобы они как следует впитали в себя эликсир, но при этом не слишком. Протрите кроссовки смоченной теплой водой тряпкой или влажной салфеткой, чтобы впитать и удалить излишки.

Способ № 3. Хозяйственное мыло

Поистине незаменимая и универсальная вещь для уборки. Легкий мыльный раствор без вреда очищает любые поверхности, и кроссовки – не исключение, а наглядное тому подтверждение.

Смочите брусок хозяйственного мыло теплой водой. Натрите им зубную щетку. Пройдитесь ею по испачканной поверхности кроссовок. Смойте остатки мыла.

Способ 4. Мицеллярная вода

Если ни пасты, ни соды под рукой не оказалось, а мицеллярная вода всегда с вами, то можно воспользоваться и ею.

Смочите ватный диск или салфетку мицеллярной водой. Протирайте загрязненный участок поверхности до тех пор, пока он не исчезнет. Пройдитесь по кроссовкам смоченной теплой водой тряпкой или салфеткой.

Способ № 5. Уксус, стиральный порошок лимонный сок

Более энергозатратный вариант для тех, кто не ищет легких путей.

Смешайте небольшое количество стирального порошка, уксуса и сока из лимона. Осторожно, без особых усилий вотрите получившуюся смесь в кроссовки и оставьте их на 10-15 минут. Ополосните кроссовки теплой водой.

Способ № 6. Уксус и ацетон

Более радикальный метод, с которым нужно действовать максимально аккуратно.

Смешайте небольшое количество уксуса и ацетона в равных пропорциях. Смочите получившейся смесью ватный диск, салфетку или губку. Пройдитесь по поверхности кроссовок. Ополосните обувь водой.

Способ № 7. Крахмал и молоко

Еще один злейший враг загрязнений – смесь картофельного крахмала и молока.

Смешайте небольшое количество двух ингредиентов (желательно, в равных пропорциях). Перемешивать нужно до тех пор, пока не образуется однородная паста. Нанесите ее на кроссовки с помощью любого из вышеперечисленных подручных средств. Протрите поверхность смоченной теплой водой тряпкой или влажной салфеткой, чтобы удалить остатки смеси. Лимонный сок, уксус и ацетон – относительно едкие вещества, с которыми стоит быть осторожным. Лучше прибегать к их применению в крайних случаях, если предыдущие методы не помогли.

Способ № 8. Стиральная машина

Любимые кроссовки можно доверить и стиральной машине. Главное в этом случае следовать ряду простых правил: