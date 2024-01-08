Как убрать елку быстро и с пользой

Живая ель — непременный атрибут праздника, который создает новогоднее настроение. Однако рано или поздно праздники подходят к концу, и возникает вопрос, что делать с увядающей и осыпающейся лесной красавицей. Варианты утилизации новогодних елок — в материале «Рамблера».

К сожалению, подавляющее большинство жителей городов России просто выносит елки на свалку, однако это не самый лучший способ избавиться от дерева.

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Как вынести елку из квартиры и не засыпать все иголками?

Чтобы минимизировать ущерб для квартиры и не сбирать потом несколько недель иголки в самых неожиданных местах, перед тем как вынести елку, нужно расстелить вокруг нее

простыню или целлофан. После этого можно снимать с дерева игрушки, лампочки и мишуру, напоминает ТАСС.

В том случае, если ель небольшого размера, ее можно целиком запаковать в мусорный пакет или уложить на простыню, замотав скотчем. Если же дерево большое, то для того, чтобы его утилизировать, необходимо спилить все ветви и упаковать их отдельно.

При этом нельзя выбрасывать ель в общий контейнер для мусорных отходов. Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор. Неподготовленные деревья без обрезанных веток займут все пространство обычного контейнера и могут стать причиной повреждения спецтехники при вывозе мусора из баков. Также нельзя бросать елку в мусоропровод.

Как экологично утилизировать ель?

В Роскачестве отметили, что если просто отправить елку на свалку, выбросив мусорный контейнер, то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Поэтому лучшее, что можно сделать – сдать елку на переработку, в результате чего она сможет в дальнейшем послужить подстилкой для животных в зоопарке, щепой для клумб или материалом для экотроп.

В ряде российских городов по окончании новогодних праздников открываются пункты по сбору и переработке использованных елей. В дальнейшем их измельчают и превращают в щепу с помощью деревообрабатывающих станков. Сдавая туда ель нужно учитывать, что она должна быть полностью освобождена от мишуры, дождика, игрушек и любых других украшений.

Правительство Москвы регулярно проводит акцию «Елочный круговорот». Полный список пунктов приема хвойных деревьев будет опубликован на официальном сайте акции елочный-круговорот.москва.

Есть организованная утилизация елок и в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Список пунктов приема и сроки их работы также есть на странице проекта.