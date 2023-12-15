Кинолог: собаку нужно постепенно приучать к зимней одежде

Собаку нужно приучать к зимней одежде заранее, не дожидаясь холодов. Об этом в эфире "Радио 1" заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он отметил, что далеко не каждый питомец может сразу пойти на прогулку в новом костюме, поскольку наряд стесняет движения и шуршит. По словам кинолога, важно тщательно выбирать одежду, учитывая размер животного.

Также следует оказаться от лишних аксессуаров, таких как шарф или шапка, отдав предпочтение непродуваемому комбинезону и ботинкам.

"Сначала стоит дать ее [одежду] обнюхать, потом аккуратно начать одевать, но если питомец противится, следует остановиться и дать собаке привыкнуть. Важно поощрять животное за спокойствие", - продолжил Голубев.

Надев комбинезон на питомца, эксперт посоветовал дать ему походить в одежде дома, чтобы привыкнуть.