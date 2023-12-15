Компания "Донстрой" получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового объекта

Компания "Донстрой" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второго клубного дома "Река" в Раменках. Дому присвоен адрес: Сергея Бондарчука, д.4, сообщили в пресс-службе девелопера. В доме "Река.2" запроектировано 154 квартиры площадью от 57 до 305 кв. м. На этаже - от 2 до 4 квартир. Также предусмотрены пентхаусы, подземный паркинг и индивидуальные кладовые помещения. В некоторых квартирах - террасы и камины. На территории разобьют секретный двор-сад с зелеными зонами для отдыха и пространствами для активного досуга.