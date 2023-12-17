7 декоративных злаков, за которыми нужен глаз да глаз

Декоративные злаки поистине универсальны. Одни будут украшать берега водоема, другие — сухие места, где ничего не растет. Низкорослые орнаментальные виды и сорта станут прекрасной альтернативой газону, а высокие — подойдут для создания больших массивов, отдельных куртин. Однако не стоит забывать, что некоторые виды отличаются довольно агрессивным ростом.

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Скорость разрастания каждого вида и сорта зависит от их генетики, микроусловий участка и размера посадочного материала. Если растения приобретены небольшими, придется набраться терпения и подождать, пока они повзрослеют, доращивая их, например, на отдельной гряде. Там же важно пронаблюдать, как отдельные экземпляры чувствуют себя на вашей даче.

Мы подобрали 7 декоративных злаков, наиболее популярных у дачников, и поговорим о нюансах их выращивания — о габаритах, скорости роста и других особенностях развития. Рассказ будет сопровождаться практическими советами — где лучше размещать каждый вид, как ограничивать, в том числе в миксбордерах, где агрессивный или мощный злак лишь участник композиции, кому из них разумнее выделить индивидуальное пространство на участке.

1. Бухарник мягкий 'Albovariegatus' ('Альбавариегатус')

Бухарник мягкий (Holcus mollis) — пестролистный культивар. Исходный вид родом из Западной Европы. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-6.

Длиннокорневищный почвопокровный многолетний злак высотой 30 см и шириной 45 см. Листья длиной 15-45 см, линейные, голубовато-серые, с кремово-белой каймой. Метелки продолговатые или овальные, длиной до 12 см. Нарастает быстро.

Любит плодородные, достаточно влажные, хорошо дренированные кислые почвы. Лучше растет на открытом солнечном месте; на юге — в частично затененном. Может полегать от дождя и сильного ветра.

Практический совет.

Уже ранним летом он может полностью декорировать небольшую куртину. Летом в засуху полив обеспечит большую декоративность. Это легко управляемое ползучее корневищное растение (корневище на глубине 5-7 см), разрастание которого в

миксбордере достаточно ограничить бордюрной лентой.

2. Бутелуа пальчатая

Бутелуа пальчатая (Bouteloua dactyloides, syn. Buchloe dactyloides) родом из Северной Америки. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-8.

Невысокий многолетний злак высотой 10-20 см. Растение двудомное. Листья растут беспорядочно, зеленые, зимой сохраняются, но становятся золотисто-коричневыми.

Расползается быстро благодаря столонам (быстро отмирающим боковым побегам с удлиненными междоузлиями, недоразвитыми листьями и пазушными почками), но отрастает весной довольно поздно. Устойчив к вытаптыванию. Любит солнечное место и тяжелую почву.

Практический совет.

Подойдет для создания альтернативного газона в проблемном засушливом месте. Но зимой он будет коричневым, а весной не сразу зазеленеет.

3. Канареечник тростниковый 'Picta' ('Пикта')

Канареечник тростниковый (Phalaris arundinacea) — евроазиатский, южноафриканский и североамериканский вид. В садах используются преимущественно его пестролистные сорта. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-9.

Пряморастущий корневищный злак высотой до 1 м. Листья с белыми полосами; пестролистность ярко выражена на солнечных местах, никогда не розовеет. В регионах России с прохладным климатом эффектен на солнце, на юге — при частичном затенении. Размножают делением корневищ весной или осенью. Дает неоднородный самосев. Отрастает рано. Превосходное акцентное растение для миксбордера. Не менее эффектны и большие площади, заросшие этим злаком. Он хорош и тогда, когда яркие бело-пестрые ростки сплошь покрывают место посадки, и когда над листьями появляются розоватые метелки.

Практический совет.

Образует обширные куртины, поэтому потребуются определенные усилия для его сдерживания: на плотных почвах вкапывают ограничитель на глубину 15-20 см, на легких — 25-30 см. Также его распространение остановят стена дома, фундамент забора либо другого сооружения, подпорная стенка.

4. Колосняк песчаный

Колосняк песчаный (Leymus arenarius) родом из Северной и Западной Европы, Евразии. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-6.

Длиннокорневищный злак высотой до 1,5 м и шириной до бесконечности; начинает рост рано весной и продолжает расти при высоких температурах летом. Листья длиной до 60 см, очень эффектные — узкие, сизо-зеленые, с восковым налетом. Пряморастущее колосовидное соцветие длиной 35 см. Цветет в июне-июле.

Корневище ползучее, благодаря чему колосняк быстро осваивает новые территории на легких почвах и относительно медленно — на глинистых на солнце и в полутени. Засухоустойчив, но требует влаги в начале сезона и во 2-й половине вегетации. Размножают делением куста весной. Обрезают осенью.

Практический совет.

Достаточно агрессивен, поэтому распространение следует ограничить. Корни проникают на глубину не менее 40 см. Часто колосняк высаживают в глубокое ведро, которое полностью закапывают в почву; растение обновляют 1 раз в 2-3 года. Это акцентный злак для миксбордеров.

5. Сеслерия голубая

Сеслерия голубая (Sesleria caerulea) родом из Европы. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-9.

Жизнестойкий вечнозеленый многолетний злак высотой до 30 см и шириной 25 см. Листья линейные, серо-голубые, длиной до 30 см. Пушистые плотные колоски длиной 1-3 см появляются в начале мая — конце июня.

Растет быстро. Солнцелюбива, выносит полутень. На бедных, известковых, сухих почвах хорошо сохраняется ее плотная кочкообразная структура. Размножают мелким делением куста, семенами. Весенняя чистка не всегда требуется.

Практический совет.

Идеально подходит для декорирования пустых мест в миксбордере.

6. Тростник южный 'Variegatus' ('Вариегатус')

Тростник южный (Phragmites australis) 'Variegatus' — распространенный пестрый культивар типичного вида, обитающего в России на болотах, по берегам водоемов; часто растет в воде.

Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 5-9.

Длиннокорневищный злак высотой до 2 м и шириной до бесконечности. Листья желто-полосатые, очень эффектные. На плодородных влажных почвах и на солнце, несмотря на довольно позднее отрастание, растет быстро и мощно.

Практический совет.

Очень агрессивный. Требует серьезного ограничения (корни уходят очень глубоко). Лучше высаживать в какую-нибудь глубокую емкость (при этом высота растения уменьшается, но это не сказывается на его декоративности). Прекрасно сочетается с ирисом болотным.

7. Щучка дернистая

Щучка дернистая (Deschampsia cespitosa) родом из Евразии, Тропической Африки. Представительница семейства Ситниковые (Juncaceae). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-9.

Вечнозеленое многолетнее растение высотой до 2 м (с учетом цветоносов) и шириной 1,2-1,5 м; в средней полосе России дает кочку высотой 30-40 см. Листья линейные, средне-зеленые, длиной 60 см. Поникающие соцветия-метелки в длину достигают около 45 см. Дает самосев. Быстро разрастается в хороших условиях. Есть декоративные сорта.

Практический совет. Очень пластична, может занять серьезные пространства на солнце и в тени, на сильно увлажненных и сухих почвах. Обрезку и деление проводят весной. Рост самосева сдерживают мульчированием почвы. За 1-2 сезона дает большую куртину, заросшую кочками. Хорошо сочетается с

ирисами сибирскими и и. болотным.

Какой бы злак вы ни выбрали, помните: агрессивно разрастающиеся особенно легко применять в качестве

почвопокровных растений, но делать это надо максимально осторожно, чтобы они не вытеснили другие виды. Верный способ «держать их в руках» — ограничивать места возможного распространения.

Забор, стена дома, подпорная стена, дорожка, ручей — естественные преграды их разрастанию. Среди других растений в миксбордере агрессивные злаки оптимально ограничивать

бордюрной лентой в момент посадки.

Злаковые травы — желанные гости в саду любого стиля, их скромное очарование способно заворожить каждого. Неудивительно, что желающих украсить свои цветники нежным ажуром изящных листьев и пушистых метелок становится все больше. А у вас уже растут какие-нибудь злаки? Как вы их «приручили»? Поделитесь с нами вашим опытом.