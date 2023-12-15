Они влияют на психику: 7 комнатных растений, которые обязательно поднимут настроение

Комнатные растения в любом случае добавят жизни любому интерьеру. А некоторые из них, по мнению ученых, будут еще и особенно полезны для организма.

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Сансевиерия

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Растение, больше известное как «тещин язык», прекрасно себя чувствует даже при слабом освещении и очищает воздух в помещении. Согласно исследованию Гарвардского университета, сансевиерия — одно из самых продуктивных с точки зрения производства кислорода комнатных растений. Остролистый зеленый «питомец» поможет вам легче дышать и лучше спать. Все это уменьшает количество стресса в жизни.

Спатифиллум

Похоже, это растение не зря называют «женским счастьем». Ученые считают, что созерцание крупнолистных растений, таких как спатифиллум, дарит умиротворение, улучшает настроение, помогая мыслить позитивно. Исследования, увы, не способны доказать, что этот цветок улучшает энергетику в доме, зато достоверно известно, что он эффективно удаляет из воздуха толуол и ксилол, воздействие которых может вызывать стресс.

Лаванда

Страдаете от постоянной суматохи и стресса? Почаще наслаждайтесь ароматом лаванды. Исследование иранского центра неврологии говорит о комплексном действии приятного запаха этого растения. Ученые считают, что он стабилизирует настроение, обладает противосудорожными, обезболивающими и нейропротекторными свойствами. Попробуйте вырастить лаванду дома, чтобы почаще наслаждаться ее целебными свойствами.

Хризантема

В исследовании 2019 года на базе университета Нагасаки утверждается, что вдыхание аромата цветов хризантемы может способствовать улучшению настроения. Это происходит из-за специфического ароматического соединения, которое также есть в листьях эвкалипта. Доказано, что оно еще и улучшает кратковременную память.

Жасмин

Интенсивный аромат жасмина также обладает терапевтическими свойствами. В статье, опубликованной в Solara Mental Health, говорится, что вдыхание аромата цветов этого растения снимает агрессию, бодрит, может снизить кровяное давление и снять усталость. Выращивайте жасмин на подоконнике для профилактики панических атак, депрессии и бессонницы.

Мята

Исследование, опубликованное в The International Journal of Neuroscience, утверждает, что вдыхание и употребление в пищу листьев мяты приводит к значительному улучшению памяти. Так что, если вы часто жалуетесь на забывчивость, усталость и снижение бдительности, пора обзавестись этим полезным растением в доме.

Алоэ