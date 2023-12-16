Вредные привычки в домашнем хозяйстве: видео
Многие из нас имеют привычки, которые могут нанести вред домашнему хозяйству и здоровью.
Одна из таких привычек – хранение полотенец в ванной комнате. Из-за повышенной влажности в ванной полотенца не успевают высохнуть как следует, на них размножаются бактерии и грибок. Это может привести к раздражению кожи или другим неприятным последствиям.
Еще одна плохая привычка – использование хлорки для уборки. Хотя хлорка и убивает бактерии, она также выделяет вредные химические испарения. Длительное воздействие этих испарений может вызвать раздражение дыхательных путей, а при регулярном контакте повышается риск астмы.
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