В преддверии праздника люди чаще всего спешат закрыть долги, завершить срочные дела по работе и, конечно же, устроить генеральную уборку.

© unsplash

Рискнем предположить, что у многих дома есть вещи, которые в быту никак не используется, а лишь занимают место на полке и с них вытирается пыль.

Видео дня

Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей список, состоящий из 6 вещей, которые стоит выбросить перед Новым годом.

1. Ненужные бумажки

Под ненужными бумажками мы подразумеваем давно потерявшие актуальность документы, гарантийные бланки от техники или чеки из магазинов. Конечно, гораздо проще просто убрать их в самый дальний ящик и навсегда забыть, однако рано или поздно, когда полка перестанет закрываться, вам все-таки нужно будет принять единственно верное решение и отнести ненужный хлам на помойку.

2. Сломанные предметы

Многие люди зачем-то продолжают хранить вещи, которые давно сломаны. К таким предметам относится перегоревший тостер или другая техника, стул без одной ножки, испорченная котом штора. Быть может, вы когда-то и собирались отнести эти вещи в ремонт, но в конечном итоге просто приобрели им замену. Так зачем же продолжать хранить хлам?

3. Просроченные товары

Пищевая сода к таким товарам, конечно же, не относится, а вот крупы, таблетки, косметика или специи – вполне. Рекомендуем вам пройтись глазами по содержимому полок и холодильника и внимательно изучить сроки годности. Возможно, просроченных продуктов окажется куда больше, чем вам изначально казалось.

4. Подарки и сувениры

Увы, но далеко не все умеют выбирать подарки. А вам, как человеку благодарному, потом приходится решать, где будет красоваться тот или иной сувенир. Возможно, вы просто уберете ненужный презент в дальний ящик и никогда о нем не вспомните. Рекомендуем вам перед Новым годом набраться решимости и все-таки избавиться от бесполезных подарков.

5. Вещи на "завтрашний день"

Под такими вещами мы имеем ввиду купленные на будущее. К примеру, от платья, которое вы приобрели несколько лет назад, да еще и на пару размеров меньше, стоит избавиться. Не обязательно сразу нести одежду на мусорку, можно разместить объявление и попробовать его продать. К категории вещей на "завтрашний день" относится и обувь не по размеру или слишком экстравагантные наряды, примерить которые вы вряд ли решитесь.

6. Вещи, которые "когда-нибудь" могут пригодиться

В данном случае есть хорошее правило: если вы более года даже не притрагивались к вещи, то она вам попросту не нужна. Бесконечные блокнотики с пушистыми животными, склад ручек и карандашей, пустые коробки, спицы и клубок ниток, рамки для фото – таких предметов может быть бесконечное множество.