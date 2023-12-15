Названы приводящие к конденсату на окнах ошибки

Из-за разницы температур в помещении и на улице зимой на окнах и в углах скапливается лишняя влага. Особенно быстро конденсат появляется при отключении отопления. Его количество увеличивается также, если отопление включено, но окна в квартире закрыты. Проветривать комнату необходимо хотя бы пятнадцать минут в день, советуют эксперты. Еще одной распространенной ошибкой специалисты называют неравномерный прогрев дома. Для того чтобы не допустить появление лишней влаги на окнах важно сохранять примерно одинаковую температуру во всех помещениях.