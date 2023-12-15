Названы простые и эффективные способы избавиться от мошек в комнатных растениях

Избавиться от поселившихся в комнатных растениях мошек поможет растворенный в воде цитрамон. Простые и эффективные способы избавиться от насекомых назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «Белновости».

По словам специалистки, цитрамон помогает в лечении и профилактике грибковых заболеваний комнатных цветов, избавлении от налета плесени на поверхности почвы, а также в устранении некоторых вредителей.

«Если последнее и является вашей целью, займитесь поливом растений раствором из 0,5 таблетки цитрамона и трех литров воды», — посоветовала Коврижных.

Также эксперт посоветовала пересадить пораженное растение — полная смена грунта поможет при массовой атаке насекомых. Помимо этого, можно попробовать рассыпать по грунту средство для избавления от муравьев.