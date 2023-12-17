"Мусорные монстры": Вы удивитесь, что нельзя смывать в унитаз

Выкинутые в унитаз кусок простого бумажного полотенца или еда могут привести к серьезному засору труб и дорогостоящей их промывке.

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Как рассказал "Российский газете" начальник цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей "Росводоканал Воронеж" Виталий Максимов, даже небольшой предмет может зацепиться, застрять и начать собирать вокруг себя другой мусор. Пакеты, тряпки, ветошь и прочий бытовой мусор очень легко застревают в трубах и образуют огромные комки.

"Часто засор создают маленькие дети, которые кидают в унитаз мелкие предметы и игрушки. Поэтому родители должны за ними следить и объяснять, что так делать не нужно", - отметил эксперт.

Также, по его словам, мусорные монстры рождаются и из средств гигиены и подгузников. Они сильно впитывают воду, быстро увеличиваются в объеме и напрочь забивают трубы. Дополняют картину влажные салфетки, ватные палочки и одноразовые пеленки, которые часто используют владельцы маленьких собак.

"Наполнители для кошачьих туалетов тоже категорически запрещено смывать в унитаз. Все разбухающие в воде субстанции нужно выбрасывать в мусорное ведро", - предупредил Виталий Максимов.

В ведро следует отправлять, по его словам, и все пищевые отходы. Особенно это касается костей и жира. Даже мелкие кости легко застревают в колене трубы и наматывают на себя другой мусор. А жир и масло со сковородок постепенно прилипают к поверхности труб и образуют плохо растворимую пробку.