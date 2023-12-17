В Роспотребнадзоре рекомендовали покупать ёлку в 20-х числах декабря

Так она не осыплется раньше времени. Само дерево должно быть с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин. Рекомендуется растереть в руках несколько хвоинок, от них должен ощущаться характерный запах, добавили в ведомстве. Выбирать лучше ёлку с одной макушкой. А чтобы не повредить её при переноске, следует попросить продавца упаковать дерево в пластиковую сетку. Дома обязательно нужно дать ели постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон, и только потом устанавливать и наряжать.