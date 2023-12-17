ТАСС: в Саратове придумали способ не платить за отопление

Ученые Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина создали устройство для вентиляции помещений, которое помогает экономить на отоплении, сообщает ТАСС. Устройство позволяет придавать теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного. Это позволить сохранить тепло в помещении и тем самым снизить затраты на отопление. Более того, авторы утверждают, что разработка позвонить полностью исключить платежи потребителей за отопление. Это касается, например, помещений с теплоизолированными стенами, достаточным количеством светильников и других источников тепла. В таком случае платежи будут приходить только за электроэнергию. Там добавили, что устройство можно использовать в жилых домах, административных и производственных помещениях. При широком применении разработка может стать заменой существующим системам и сетям централизованного отопления. "Наряду с обменом теплотой осуществляется и обмен влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха за счет использования капиллярно-пористых влагопроводов. В результате не происходит высушивания воздуха, что сопровождает работу применяемых в настоящее время приточно-вытяжных вентиляционных систем. Для разных людей комфортная влажность воздуха может быть разной и колебаться в известных пределах", - добавили в университете.

ТАСС: в Саратове придумали способ не платить за отопление
© depositphotos.com
Дом и сад
Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости