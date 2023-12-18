Россиянам рассказали о моде в украшениях на новогоднюю елку

Декоратор, дизайнер Татьяна Весенняя рассказала, какие цвета и виды украшений для новогодней елки актуальны в 2023 году.

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Как сообщает «Звезда», в тренде сейчас красное монодерево, потому в этом цвете могут быть все элементы — и шары, и банты, и игрушки, и дождик. Большего эффекта можно добиться, если сочетать разные оттенки красного.

Также в тренде приглушенное золото, розовое золото, цвет шампань.

Также Весенняя подчеркнула, что всегда в тренде советские игрушки. Их можно грамотно обыграть гирляндой и блеском.