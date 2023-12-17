Какая ель лучше для здоровья: натуральная или искусственная

Главное новогоднее украшение оказывает большее воздействие на организм, чем кажется.

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«Живая или искусственная ёлка — для многих это вопрос привычки или личных предпочтений. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, но влияние на здоровье — тот аспект, который часто упускается из виду. Расскажу, чем может быть опасна живая ёлка и почему искусственное дерево — не однозначное зло».

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Плюсы и минусы живой ели

Настоящая лесная ель выделяет в окружающую среду ценные и крайне полезные для человека вещества — эфирные масла, богатые фитонцидами. Эти соединения обладают бактерицидным и противовоспалительным действием – лекари использовали отвары хвои для лечения инфекционных заболеваний ещё пять тысячелетий назад. А тот самый запах неизменно ассоциируется у нас с новогодними праздниками и тёплыми вечерами в кругу семьи.

Дерево начинает активно испарять фитонциды сразу после того, как его принесли с мороза в тёплое помещение. Вступая в контакт с молекулами озона, они способствуют образованию лёгких отрицательных ионов, полезных для дыхательной системы человека. Кроме того, фитонциды обеззараживают воздух в доме, улучшают лёгочное дыхание, укрепляют иммунитет и нервную систему.

Живую ель рано или поздно придётся утилизировать, но и тут она успеет принести пользу. В иголках пушистой лесной красавицы много витамина С, дубильных веществ, макро- и микроэлементов, поэтому из них часто готовят настои, мази и отвары. Спиртовые настойки молодых побегов полезны при туберкулёзе, а хвойные отвары и ванны помогают при ревматизме, ОРВИ, судорогах, сердечных заболеваниях, гастрите и артрозе.

К сожалению, на этом плюсы природной пушистой красавицы заканчиваются. Польза от свежей ёлки длится совсем недолго, максимум один-два дня. После того как дерево «выстоится» и как следует прогреется, количество фитонцидов в нём стремительно уменьшается.

В противовес этому расцветает грибковая инфекция, и уже через неделю лесная красавица становится опасной для астматиков и людей с ослабленным иммунитетом. Даже независимо от наличия грибка, само хвойное дерево является одним большим аллергеном за счёт смол и запаха хвои.

При встрече с живой ёлкой аллергиков может поджидать ещё один сюрприз. В попытках защитить товарный вид дерева от паразитов и грибка продавцы могут обрабатывать его инсектицидами и иными химическими веществами, способными вызвать аллергию. Но в любом случае наличие подобных веществ в воздухе в квартире однозначно не может считаться благоприятным для здоровья людей и животных.

Плюсы и минусы искусственной ели

Перейдём к другому варианту обеспечить новогоднюю атмосферу в квартире – к искусственной ели. От природного дерева она отличается вариативностью – ёе можно выполнить любого размера, формы и цвета. Материалов тоже невероятное множество – от дешёвого пластика до дерева, металла и ткани.

Помимо этого, производитель может предусмотреть для украшения конкретные свойства, добиться которых в случае с природным вариантом трудно или вовсе невозможно – например, пожаробезопасность или складная конструкция.

Самый частый гость в российских квартирах – ёлка с хвоей из мягкой ПВХ-плёнки, которая особенно распространена из-за своей дешевизны. В ней отсутствуют природные компоненты, поэтому плюсы живого дерева для неё несвойственны. Но и минусы тоже – она не заплесневеет, не сбросит иголки, не спровоцирует аллергию запахом хвои и не принесёт в своей коре сюрприз в виде древоточцев, которым могут прийтись по вкусу предметы мебели в доме.

В целом ситуация с недостатками несколько сложнее, потому что вредность ёлки сильно зависит от материала, из которого она изготовлена, а также от его качества. В худшем случае подобное украшение может быть опасно из-за наличия канцерогенов. Если при изготовлении пушистой красавицы применялся дешёвый и некачественный пластик, то такой материал становится особенно токсичен при нагреве.

Старые гирлянды с лампами накаливания, батареи – этого достаточно для того, чтобы искусственное дерево начало выделять продукты распада полимеров, такие как фенол и формальдегид. А в некоторых случаях в ели может встречаться мышьяк и свинец.

Как ни странно, но даже такие ёлки можно эксплуатировать без последствий. Условие одно – она должна стоять в общественном проходном месте, где с ней никто не будет долго контактировать, либо на улице. Ставить же такое дерево к себе домой не стоит, особенно семьям с животными и маленькими детьми, у которых ещё не прошла привычка брать в рот посторонние предметы.

Основной критерий выбора искусственной ёлки, помимо дизайна, – стоимость. Как правило, более дорогая ёлка будет более качественной и безопасной для здоровья – тут сюрпризов нет. Но даже если на ценнике указана внушительная сумма, проверить пушистую красавицу перед покупкой всё равно нужно. Для этого достаточно лишь принюхаться – качественная искусственная ель не должна выделять абсолютно никаких запахов.

Какую выбрать — живую или искусственную?

Учитывая развитие технологий и промышленности, в большинстве случаев стоит отдать предпочтение искусственной ёлке. Качественное современное изделие производится из экологически чистых и негорючих материалов, не имеет запахов, устойчиво к огню и крайне долговечно.