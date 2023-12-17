Кинолог назвал опасные места для прогулок с собакой зимой
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал опасные места для прогулок с собаками зимой.
В первую очередь специалист призвал собаководов отказаться от выгула питомцев у водоемов. Если в этом месте зимуют утки, собака может броситься за ними и провалиться под лед. Также стоит избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам. В сугробах могут скрываться острые предметы, строительный мусор или твердые куски льда.
Голубев советует быть особенно внимательными, выгуливая питомцев вдоль теплотрасс: в этих местах даже зимой можно подцепить клещей. Кроме того, на теплотрассах могут собираться стаи бродячих собак.
Ранее президент Российской кинологической федерации назвал причины плохого поведения собак. По его словам, причинами могут стать проблемы со здоровьем, ошибки в дрессировке, стресс и большие нагрузки.