Кинолог назвал опасные места для прогулок с собакой зимой

В первую очередь специалист призвал собаководов отказаться от выгула питомцев у водоемов. Если в этом месте зимуют утки, собака может броситься за ними и провалиться под лед. Также стоит избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам. В сугробах могут скрываться острые предметы, строительный мусор или твердые куски льда.