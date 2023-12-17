Что подавать на стол в год Дракона

Символ наступающего года, Зеленый деревянный дракон, может принести удачу, если проявить к ному уважение в ногоднюю ночь. Какими украшениями и блюдами ему можно угодить, рассказывает РИАМО.

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Для сервировки специалисты рекомендуют использовать красный, зеленый, золотой, серебряный цвета. При этом можно поставить в центр стола вазу с еловой веточкой или какие-нибудь экзотические цветы, деревянные салфетницы и шишки с блестками, тарелки с золотым узором.

Что касается еды, Дракон может есть все: как мясо, так и любые салаты. Основная рекомендация в данном случае – как можно больше разнообразных блюд на столе. Очень понравятся хозяину года и традиционные китайские блюда, те, где есть рис, мясо, рыба, овощи. Не возбраняется большое количество разнообразных сладостей.