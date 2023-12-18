Россияне чаще всего делают ремонт в спальне

Чаще всего россияне ремонтируют в своей квартире спальню. Об этом сообщили 37% опрошенных, отметили аналитики онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" и агентства A2:Research в совместном исследовании, результаты которого привела "Лента.ру".

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Однако чуть меньше россиян занимаются переустройством гостиной — 36% опрошенных. В первую очередь преображали кухню 29%, 24% ремонтировали прихожую, а 23% — ванную комнату и туалет. Около 14% респондентов обновляли детскую комнату, а 12% — коридоры между комнатами.

Почти каждый пятый участник опроса — 19% — потратил на ремонт квартиры от 100 до 200 тысяч рублей. Столько же россиян выложили за работы и материалы 300-400 тысяч рублей. 16% участников исследования смогли сэкономить и потратили на ремонт не более 50 тысяч рублей. При этом по 12% респондентов заплатили либо 50-100 тысяч рублей, либо 500-600 тысяч рублей.