Раскрыт дешевый способ очистить ковер в прихожей

Очистить ковер в прихожей поможет самодельное средство с уксусом. Простой и дешевый способ избавиться от загрязнений раскрыли эксперты издания «БелНовости».

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Для изготовления средства необходимо смешать столовую ложку белого уксуса и чайную ложку жидкости для мытья посуды. Получившуюся смесь нужно залить стаканом теплой воды, а затем добавить чайную ложку пищевой соды. В результате должна образоваться обильная пена.

Отмечается, что все компоненты стоит смешивать в распылителе, крышку которого рекомендуется закрутить сразу после добавления соды. После этого средство можно нанести на пятна на ковре и потереть жесткой стороной губки для мытья посуды. Затем влажный участок ковра следует протереть полотенцем.