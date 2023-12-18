Планировка квартиры — какой она бывает и как ее выбирать?

При покупке квартиры будущие собственники учитывают ряд важных вещей: выбирают хороший район, принимают во внимание близость к школе или работе, смотрят состояние подъезда и самого жилья, тщательно проверяют документы. Не менее важный момент — оценка планировки квартиры. Планировка — это один из факторов, который делает недвижимость удобной, определяет полезность приобретенных квадратных метров и позволяет меньше тратить денег на мебель и предметы интерьера.

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Рассматриваем виды планировок и определяем, какие из них лучше выбрать и что учесть, чтобы можно было легко организовать быт и обставить квартиру.

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Планировка – что это такое

Под планировкой понимают схему квартиры — то, как расположены в ней все помещения: жилые комнаты, ванная, коридор, кухня, балкон, лоджия. Также планировку определяют: наличие и расположение ниш для гардероба, мокрых точек, дверных проемов, окон, внутренних перегородок.

Часто планировку еще называют планировочным решением. Кроме общего расположения помещений в нем указывают, каким образом будет расположена мебель, где будет установлена бытовая техника, размещаться розетки. Планировочное решение обычно рисуют дизайнеры для собственников квартиры. За основу для выполнения берут план из техпаспорта.

Во вторичной недвижимости большая часть квартир имеют типовые планировочные решения. Иногда встречаются оригинальные планировки, которые возникают после того, как собственники сносят одни стены, устанавливают другие, меняют место расположения дверей. Если говорить о новостройках, тут уже достаточно много новых и интересных планировок, которые отличаются друг от друга — начиная от студии и заканчивая двухуровневыми квартирами и жильем со свободной планировкой.

Варианты планировок в квартирах

Студия

Такая квартира представляет собой единое пространство, в котором объединены прихожая, жилая комната и кухня. Отдельное помещение в квартире, которое ограждено, это ванная комната. В большинстве случаев подобную планировку выбирают для проживания одного или двух человек без детей.

Европейская планировка

Она подразумевает объединенную кухню и гостиную – это одно общее пространство. В новых домах европейскую планировку можно встретить в квартирах с разным количеством комнат. Например, в двухкомнатных, в трехкомнатных.

Иногда квартиру европейской планировки собственники делают самостоятельно, к примеру, из двух- или трехкомнатной. В этом случае одну комнату объединяют с кухней, а остальные остаются отдельными. Благодаря этому собственники квартиры получают кухню-гостиную, которая по своим размерам гораздо больше их небольшой кухни.

Квартира с изолированными комнатами

Это такой тип планировки, при котором каждая отдельная комната выходит в нежилое помещение. Чаще всего это коридор, но иногда отдельные комнаты выходят в кухню. Преимущество планировки в том, что каждая из комнат располагается отдельно — в такой квартире могут жить родственники разных поколений, в ней удобно принимать гостей, которые приезжают на несколько дней.

Квартира со смежно-изолированными комнатами

В такой квартире расположены разные помещения — есть смежные, а есть изолированные. Чаще всего эту планировку можно встретить в трехкомнатных квартирах и в жилье с большим количеством комнат. Если сравнивать стоимость квартир с другими одинаковыми условиями, то жилье с изолированными комнатами обычно стоит дороже недвижимости со смежно-изолированными комнатами.

Квартира с мастер-спальней

В этом типе квартир при каждой спальне есть своя ванная комната или гардеробная. Проходят в такие помещения жильцы сразу из своей спальни — для этого не нужно выходить в общий коридор. Подобная планировка считается очень удачной — кроме приватности она решает проблему каждодневной очереди в санитарных узлах.

Двухуровневая квартира

Это квартира, в которой пространство разделено на два уровня. Чаще всего такое жилье есть в крупных городах-миллионниках — в регионах двухуровневое жилье встречаются реже.

Обычно на втором уровне размещается спальня и санитарный узел, а внизу – кухня и гостиная. Преимущество такой квартиры в том, что у нее большая площадь и, чаще всего, хорошая естественная освещенность. Недостаток — высокая стоимость и то, что часть полезного пространства помещения приходится отводить под лестницу. Если же для экономии пространства лестницу делать более крутой, тогда по ней не так удобно будет подниматься, что снизит спрос на жилье.

Свободная планировка

Это квартира, в которой пространство изначально определяется только несущими стенами. Но нужно учитывать, что не получится изменить расположение мокрых зон или их размеры. Также в планах застройщиком четко закреплены площади санитарного узла, кухни и, в большинстве случаев, одной из жилых комнат. Преимущество квартиры свободной планировки в том, что оставшееся помещение можно разделить по желанию. Но при проведении работ обязательно нужно опираться на действующие строительные нормы.

Среди недостатков квартиры свободной планировки — необходимость проводить работы, что связано с затратами времени и денег. Также за счет перегородок станет меньше размер помещения, что может снизить его стоимость.

Квартиры с проходными комнатами

При таком типе планировки для того, чтобы попасть из одной комнаты в другую, нужно пройти через третью. Преимущество в том, что жилой площади в квартире больше. Но недостаток существенный — проходимость одной из комнат нарушает приватность. В большинстве случаев жилье с проходными комнатами бывает в домах более старого фонда. Особенность жилья с такой планировкой заключается в том, что его стоимость будет ниже стоимости аналогичной квартиры по площади и расположению, но с изолированными комнатами.

Как выбирать планировку квартиры

При выборе планировки стоит опираться не только на какие-то общие предпочтения или мнения специалистов относительно расположения комнат и их конфигурации. Для того, чтобы в квартире действительно было удобно жить, нужно учесть несколько важных факторов.

Состав семьи

Если в квартире живут два поколения одной семьи, то лучший вариант — это изолированные комнаты. Например, когда вместе живут родители и их сын с супругой. В общих случаях считается, что самая удобная планировка жилья это та, в которой количество комнат на одну больше количества жильцов. По факту купить квартиру с учетом этого фактора выходит не всегда — при выборе жилья чаще всего опираются на сумму, которая есть в наличии, или сумму, которую банк готов дать в кредит.

Размер комнат

Есть разные нормы на одного человека, но для того, чтобы жизнь была комфортной, лучше рассматривать вариант, при котором на одного члена семьи приходится от восьми квадратных метров и больше. Именно при такой норме в комнате поместятся необходимые вещи и мебель: кровать, стол, шкаф. К примеру, спальня для двоих человек, в которой помещается все необходимое, занимает до 15 квадратных метров. Но это усредненные данные — при необходимости двое могут уместиться и на девяти квадратных метрах, а кому-то будет мало и тридцати квадратных метров.

Форма комнат квартиры

Самый оптимальный вариант — это такая комната, форма которой максимально приближена к прямоугольнику. Причем на соотношение длин сторон тоже надо обращать внимание. Слишком узкие комнаты, по форме больше напоминающие коридор, тоже не очень хороший вариант. В такой комнате не очень удобно размещать мебель и нужно больше внимания уделять отделке стен — при их выравнивании, покраске, оклейке обоями.

Округлые комнаты выглядят оригинально, но их также очень проблематично заставлять мебелью. И в большинстве случаев для них приходится изготовлять мебель на заказ.

Взаимное расположение помещений

Универсальной квартирой по взаимному расположению считается жилье с изолированными комнатами, с мастер-спальней или кухней-гостиной. Если жилье выбирает один собственник, подойдет студия. Но если позволяют средства, лучше выбирать варианты с перспективой. Например, с учетом того, что ребенок, которому сейчас 16 лет, через несколько лет может привести в дом молодую жену. Или что из деревни придется забрать к себе в квартиру бабушку.

Возможность проведения перепланировки

Обычно на плане квартиры указывают тип стен. Например, это могут быть внешние, внутренние, перегородки, несущие стены. При желании сделать перепланировку, собственник квартиры должен согласовать будущие изменения в Жилищной инспекции. Но сделать это необходимо еще перед тем, как рабочие или собственники лично что-то начнут делать. Также нужно учитывать, что не все изменения получится одобрить. Например, нельзя сносить несущую стену, не получится объединить лоджию с комнатой, к которой она прилегает. А если кто-то решит сначала внести изменения, а потом их узаконить, придется заплатить штраф. И в случае, если выполненные работы будут нарушать строительные нормы, собственника еще и обяжут вернуть все в первоначальное состояние.

Присутствие в коридоре мест для хранения вещей

Самая лучшая планировка коридора с учетом такого фактора – это та, при которой стены помещения можно частично использовать под хранение вещей. Например, поставить там шкаф-купе.

Присутствие балконов, лоджий и их количество

Раньше балкон и лоджия в большей мере рассматривались как дополнительные места для хранения вещей. Сейчас все больше собственников квартир стараются обустроить их как место для отдыха. Кто-то делает там рабочее место, кто-то организует игровую зону для детей. Также на лоджии можно сделать дополнительное спальное место.

Размер кухни

Квартиры старого фонда преимущественно с небольшими кухнями. В новостройках больше разнообразия – есть жилье с маленькими, а есть – с большими кухнями. Если есть возможность выбрать квартиру с учетом размера кухни, то лучше купить жилье с более просторным помещением, в котором спокойно разместится три-четыре человека и вся необходимая техника, но при этом останется достаточно места для свободного прохода.

Количество санитарных узлов