В МВД отреагировали на нападение вандалов на квартиры российских военкоров

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль поиск вандалов, заливших монтажной пеной входные двери в квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в настоящее время полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения с целью установления и задержания злоумышленников.

МВД возбудило уголовные дела по фактам противоправных действий по статьям 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает инцидент прямым воспрепятствованием профессиональной деятельности военкоров, попыткой их устрашения и мести за журналистскую позицию. Он призывает взять расследование под особый контроль правоохранительных органов. Депутат направил обращения к генпрокурору и министру внутренних дел.

Ранее 18 декабря сообщалось, что инциденты произошли 17 декабря в Приморском и Красносельском районах Петербурга. Входные двери квартир, в которых прописаны военкоры, неизвестные залили монтажной пеной.