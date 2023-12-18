Дачников призвали срочно «угостить» рассаду валидолом
Агроном Анастасия Коврижных призвала владельцев дачных участков срочно «угостить» рассаду валидолом. Ее слова приводит издание «БелНовости».
По словам специалиста, подкормка валидолом за счет содержания в нем эфирных веществ помогает защитить растения от черных мушек, грибных комариков и других насекомых-вредителей. Помимо этого, в его состав входит салициловая кислота, стимулирующая рост рассады. Для приготовления полезного раствора Коврижных рекомендовала добавить одну таблетку валидола в емкость с литром воды, после чего перемешать до ее полного растворения. Затем получившуюся жидкость понадобится перелить в пульверизатор и опрыскать рассаду.
Агроном также рассказала, что, если положить одну-три таблетки в лунку при посадке любой культуры, можно обойтись без приготовления раствора. Однако она предупредила, что в этом случае после подкормки валидолом нужно будет использовать биопрепараты — например, гриб триходерму или бактерии-псевдомонады.
Ранее в декабре Коврижных напомнила садоводам о важных действиях в зимнюю оттепель, которые предотвратят риск потери урожая.