Дачников призвали срочно «угостить» рассаду валидолом

По словам специалиста, подкормка валидолом за счет содержания в нем эфирных веществ помогает защитить растения от черных мушек, грибных комариков и других насекомых-вредителей. Помимо этого, в его состав входит салициловая кислота, стимулирующая рост рассады. Для приготовления полезного раствора Коврижных рекомендовала добавить одну таблетку валидола в емкость с литром воды, после чего перемешать до ее полного растворения. Затем получившуюся жидкость понадобится перелить в пульверизатор и опрыскать рассаду.