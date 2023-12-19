Девушка четыре года не пылесосила ковер и показала результат

Тиктокерша Эмбер Роуз в новом видео призналась подписчикам, что четыре года не пылесосила ковер в коридоре арендованного дома, и показала результат уборки. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

Роуз подчеркнула, что недовольные подписчики могут прибраться у нее сами, а она слишком занята с двумя детьми. Девушка продемонстрировала, что ей пришлось воспользоваться строительным пылесосом, чтобы убрать все крошки и мусор с пола. Она предположила, что ей нужно приобрести такой пылесос, потому что обычные ломаются, когда она пытается сделать уборку с их помощью.