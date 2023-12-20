Четыре камина отреставрируют в усадьбе «Покроское-Стрешнево»

«Во время перестройки дома в конце XVIII – начале XIX века печи с изразцами переделали в камины, с тех пор они являются украшением этих залов. Оформление в них само по себе необычно, так как в помещения вписаны своеобразные ротонды с колоннами коринфского ордера. Капители колонн Белого зала венчают гипсовые элементы с завитками и листьями аканта на поясках, а Голубой гостиной – веточки лавра с его ягодками. В углах большого гостиного зала с выходом на балкон стояли белые камины с деревянной верхней частью, украшенные растительным орнаментом и масками сатиров из мрамора. В Синей (соседней) гостиной в углах при северной стене располагалось еще два камина из черного мрамора с белыми вставками. Облицовка для каминов тогда была изготовлена по специальному заказу в Италии», – отметили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта. До начала работ камины были наполовину разрушены. В Белом зале утрачены гипсовые элементы верхней части, а мраморная облицовка и декор нижней части полностью отсутствовали. В Голубой гостиной на одном из каминов не было небольшого элемента мраморной облицовки, а на другом декор отделился от основания на несколько сантиметров. Реставраторы сначала укрепили сохранившиеся детали, затем камины тщательно отмыли от накопившейся грязи, пятен и копоти, удалили некачественные более поздние дополнения и вставки, обработали поверхности антигрибковыми и укрепляющими составами, провели расшивку швов и заполнили их специальным раствором.