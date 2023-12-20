Простые, бюджетные украшения дома к Новому году

Украшать дом к Новому году — значит, подарить себе и близким атмосферу праздника, вспомнить детство, когда снежинки на окнах и мерцающие гирлянды ассоциировались с приближением главной, волшебной ночи. И, вопреки стереотипам, даже в современной реальности декор — это не всегда дорого или сложно.

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Рождественские звезды

Звездочки, как и снежинки, неизменный атрибут Нового года. В магазинах объемные украшения могут стоить очень дорого, но их совсем не сложно сделать самому. В сети множество вариантов, один из самых простых — с помощью толстых нитей, картона и клея.

Для начала потребуются картонные заготовки. Вырежьте фигурки, которые вам нравятся. Затем подберите оттенки нитей. Картон положите на поверхность и обозначьте грани спичками или зубочистками, нити проденьте через тюбик с клеем, обозначьте силуэт, а затем в хаотичном порядке заполните сердцевинку. Дайте высохнуть изделию. Готово!

Мерцающие свечи

Если вам нравится живой огонь, смастерите новогодние подсвечники, их можно поставить на подоконник или украсить праздничный стол. Понадобятся литровые банки из толстого стекла, свечи и… ваша фантазия. Можно обрызгать баночку жидким снегом, обернуть горлышко лентой, приклеить снаружи коричные палочки, а внутри положить шишки или шарики (в этом случае свеча должна быть в дополнительном огнеупорной емкости).

Если живое пламя вас пугает, замените свечу на гирлянду на батарейках, ее мерцание через стекло смотрится очень уютно.

Венки своими руками

Этот аксессуар в последние годы приобрел невероятную популярность, но цена готовых изделий по-настоящему пугает. А сделать венок своими руками несложно. Просто согните металлическую тонкую вешалку в форме круга, а затем заполните ее шарами, гирляндой на батарейках, имитацией еловых веточек.

Такой венок очень удобно повесить: у вас уже есть готовое крепление.

Новогодние гирлянды

Они прекрасно подходят для окон, дверных проемов, создают атмосферу празднику.