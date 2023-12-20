Дизайнер: россияне предпочитают искусственные ёлки

«На самом деле, тренд говорит нам о том, что мы всё-таки за экологичность. Поэтому большинство людей стремится к тому, чтобы покупать искусственные ёлки. Это и многоразовое потребление, а так как мы за осознанное потребление, то нам хочется использовать ёлки в будущем году и дальнейших годах. Поэтому искусственные ёлки сейчас превалируют».