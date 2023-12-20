Дизайнер: россияне предпочитают искусственные ёлки
Это обусловливается заботой об экологии и «осознанным» потреблением.
Сограждане рассчитывают наряжать одно дерево несколько лет подряд, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» архитектор и дизайнер Юлия Бортневская.
Это обусловливается заботой об экологии и «осознанным» потреблением. Сограждане рассчитывают наряжать одно дерево несколько лет подряд, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» архитектор и дизайнер Юлия Бортневская.
«На самом деле, тренд говорит нам о том, что мы всё-таки за экологичность. Поэтому большинство людей стремится к тому, чтобы покупать искусственные ёлки. Это и многоразовое потребление, а так как мы за осознанное потребление, то нам хочется использовать ёлки в будущем году и дальнейших годах. Поэтому искусственные ёлки сейчас превалируют».
При установке декоративного дерева Бортневская посоветовала прикрывать основание ствола.
«Под ёлочкой обязательно надо создать какую-то общую базу. Это может быть какой-то плед красивый, красный, или наоборот спокойных тонов, в сочетании с полом. Потому что хочется объединить. Там обычно остаётся расстояние между полом и самим стволом, поэтому хочется создать эту единую конструкцию, когда идёт постепенное понижение на пол от маленького к большому».
Ранее в Москве открылись ёлочные базары. Точки будут работать до 31 декабря.
«В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева горожане смогут приобрести сосну и лапник», — сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Продавцам рекомендуют размещать ёлки таким образом, чтобы покупатели смогли осмотреть их и выбрать подходящую.